“Φώφη Γεννηματά” - δωρεάν μαστογραφία: Με sms η ενημέρωση των δικαιούχων

Το πρόγραμμα για δωρεάν μαστογραφίες που φέρει το όνομα της Φώφης Γεννηματά, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Τι προβλέπεται. Το μήνυμά του.

"Είναι πράγματι σήμερα μία συγκινησιακά φορτισμένη ημέρα. Εγκαινιάζουμε το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου και δίνουμε το όνομά του στη Φώφη Γεννηματά που αγωνίστηκε με θάρρος και αυτοθυσία όχι μόνο για να ξεπεράσει τη δική της ασθένεια, αλλά για να ενημερώσει και άλλες γυναίκες για τη σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου. Με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης είμαστε σε θέση να θέσουμε σε λειτουργία το πρώτο μαζικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου, ξεκινάμε με τον καρκίνο του μαστού", ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος "Φώφη Γεννηματά" για την παροχή δωρεάν προληπτικής μαστογραφίας στις γυναίκες 50 έως 69 ετών.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι το πρόγραμμα κάνει χρήση των βέλτιστων τεχνολογικών εργαλείων που το δημόσιο έχει στη διάθεσή του. "Να επικοινωνήσουμε εμείς πρώτοι με τις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στην κρίσιμη ηλικία, να τις ενθαρρύνουμε να κάνουν τις εξετάσεις και να έχουμε περιγράψει τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που η πρώτη διάγνωση από τη μαστογραφία επιβάλλει πρόσθετες εξετάσεις. Είναι πρόγραμμα με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα", συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι μπορούμε να χτίσουμε καμπάνια επικοινωνίας που αφορά όλες τις Ελληνίδες. "Θέλουμε να επεκτείνουμε τον προσυμπτωματικό έλεγχο και σε άλλες ασθένειες και σε άλλους καρκίνους. Δεν θα αργήσει η ώρα που θα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε θέση να νικήσουμε τον καρκίνο. Η δημόσια υγεία, το πρόγραμμα "Σπύρος Δοξιάδης" δεν περιορίζεται στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Αφορά την ατομική μας συμπεριφορά προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα ζούμε όχι απλά περισσότερο αλλά και καλύτερα", πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν πρέπει να καπνίζουμε διαβεβαιώνοντας ότι είναι κατάκτηση για τη χώρα ο αντικαπνιστικός νόμος, είπε ότι πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση αλκοόλ, να γυμναζόμαστε τακτικά και να μην είμαστε υπέρβαροι και να τρώμε υγιεινά.

"Με μικρές απλές συνήθειες στην καθημερινότητά μας μπορούμε να κάνουμε μεγάλη αλλαγή στην υγεία", υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Είπε επίσης ότι είναι αδιανόητο ότι έχουμε στη χώρα μας τόσο υψηλούς δείκτες παιδικής παχυσαρκίας. "Θα εμπλακώ προσωπικά σε αυτά τα προγράμματα. Μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Όπως μπορούμε να εξαλείψουμε τον έναν καρκίνο ο οποίος είναι εμφανής δια γυμνού οφθαλμού και αναφέρομαι στον καρκίνο του δέρματος", τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι έχουμε μπροστά μας μια πλούσια ατζέντα παρεμβάσεων και κλείνοντας αναφέρθηκε στον φόβο της ασθένειας. "Η φυσική αυτή ανθρώπινη τάση να μεταθέτουμε το δυσάρεστο για το μέλλον. Μόνο που η μετάθεση αυτή μπορεί να στοιχίσει ζωές. Θυμήθηκα μία συνέντευξη που είχε δώσει η μητέρα μου όταν νόσησε από καρκίνο του μαστού το 1996. Είχε πει "γιατί να το κρύψω. Μήπως έτσι τον καταργούμε; Το βέβαιο είναι πως αν φοβάσαι, πεθαίνεις". Θέλω να σας ζητήσω να πείσουμε τις γυναίκες να μη φοβούνται. Να σπάσουμε αυτόν το φόβο του αγνώστου, να τον ξεπεράσουμε και να στείλετε το μήνυμα ότι ο καρκίνος σήμερα δεν είναι μία καταδίκη θανάτου και ότι τα ψυχικά αποθέματα όλοι μας μπορούμε να τα βρούμε μέσα μας. Μην τα παρατάς ποτέ, αυτό είναι το μήνυμα του βιβλίου της Μαρίας Πολύζου και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψουμε", υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

mastografia.gov.gr: Το πρόγραμμα και η ενημέρωση των δικαιούχων

Σε λειτουργία ήδη βρίσκεται η πλατφόρμα mastografia.gov.gr για όσες γυναίκες 50 ως 69 ετών ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ενώ από αύριο ξεκινά και η αποστολή των πρώτων sms, τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά». Όπως χαρακτηριστικά είπε «το πρόγραμμα στηρίζεται σε μια σειρά από πράγματα τα οποία συσχετίζονται με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι το βασικό σύστημα πάνω στο οποίο βασιζόμαστε, για να μπορέσουμε να χτίσουμε τον ψηφιακό φάκελο του ασθενούς, που είναι αν θέλετε η βασικότερη πολιτική που ακολουθούμε σαν κυβέρνηση.

Πάνω σε αυτό το πρόγραμμα στήθηκε η άυλη συνταγογράφηση, που αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 3,4 εκατομμύρια κινητών τηλεφώνων. Περίπου δηλαδή το 40% της ημερήσιας συνταγογράφησης, διενεργείται μέσω της άυλης και σε αυτό το πλαίσιο από το σύνολο των συμπολιτών μας που βρίσκονται μέσα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, έχουμε για κάθε ΑΜΚΑ τη συνταγογράφηση που συσχετίζεται. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά εξετάσεις για όλες τις γυναίκες 50 ως 69 ετών, 1,3 εκατομμύρια. Ουσιαστικά διευκολύνουμε να μπορέσουν να γίνουν οι εξετάσεις εύκολα, άμεσα και δωρεάν».

Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε πληθυσμιακό επίπεδο, «δεν περιμένουμε να πάει ο πολίτης στο γιατρό, αλλά το κράτος υπενθυμίζει στον πολίτη να φροντίσει τον εαυτό του».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει για αρχή τις εξής εξετάσεις:

Πρώτον, την εξέταση ψηφιακής μαστογραφίας για όλες τις γυναίκες δικαιούχους.

Δεύτερον, κλινική εξέταση σε περίπτωση ευρήματος.

Τρίτον, υπερηχογράφημα σε περίπτωση ευρήματος.

«Αυτά συνταγογραφούνται αυτόματα από το σύστημα μόνο σε περίπτωση ευρήματος στη μαστογραφία, τα κριτήρια έχουν να κάνουν με την κατοχή ΑΜΚΑ, πρέπει να μπορεί κανείς να γραφτεί στο πρόγραμμα της άυλης συνταγογράφησης για να γίνει ενημέρωση, όπως ανέφερα το 40% της ημερήσιας συνταγογράφησης πλέον γίνεται μέσω της άυλης. Γενικά προτρέπουμε το σύνολο των συμπολιτών μας να εγγραφούν στην άυλη συνταγογράφηση, ως εργαλείο διαφάνειας εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Όσον αφορά στις γυναίκες που εξαιρούνται, ο υπουργός τόνισε ότι αφορά γυναίκες που ήδη έχουν κάνει ψηφιακή μαστογραφία εντός του προηγούμενου έτους είτε που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία. Αν δεν έχει ενεργοποιηθεί η άυλη συνταγογράφηση, τότε όλο αυτό μπορεί να γίνει σε συνεννόηση απευθείας με τον γιατρό. Όπως επεσήμανε «χρησιμοποιούμε δύο τεχνολογικά εργαλεία, πολύ απλό το ένα που είναι το προφανές το sms. Το δεύτερο είναι αυτό το σύστημα, για να μπορέσουμε χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα να δημιουργήσουμε τα σχετικά παραπεμπτικά».

Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε και για τα επόμενα βήματα λέγοντας ότι «από αύριο θα ξεκινήσει η αποστολή των sms, θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Δεν θα σταλούν όλα την ίδια ημέρα και θα ενσωματωθούν στο πλαίσιο αυτό επόμενες παθήσεις σε επόμενα προγράμματα. Τα αμέσως επόμενα θα είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο καρκίνος του παχέος εντέρου και καρδιαγγειακά νοσήματα. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσει κανείς όλα αυτά τα τεχνολογικά εργαλεία για να μπορέσει να επενδύσει στην κοινωνική πολιτική. Διότι η ψηφιακή πολιτική είναι κοινωνική πολιτική. Η εξυπηρέτηση του πολίτη διενεργείται και μέσω των ψηφιακών εργαλείων κι αυτό είναι ένα βήμα από τα πολλά για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα νέο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών».

Τι είναι το πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου

Για πρώτη φορά η Πολιτεία δεν περιμένει να πάει ο πολίτης στον γιατρό επειδή παρουσίασε κάποιο σύμπτωμα, αλλά προσεγγίζει εκείνη τον πολίτη για να του υπενθυμίσει να φροντίσει τον εαυτό του, διαμορφώνοντας παράλληλα το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να μπορεί να το κάνει χωρίς ταλαιπωρία και κόστος.

Η αρχή γίνεται με τον προσυμπτωματικό έλεγχο για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, διότι αποτελεί μια από τις συχνότερες μορφές καρκίνου που απειλούν τις γυναίκες και ταυτόχρονα μια νόσο που μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά εφόσον ανιχνευθεί έγκαιρα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες ηλικίας 50-69 ετών που βρίσκονται στη χώρα μας και διαθέτουν ΑΜΚΑ και ενσωματώνει την ψηφιακή τεχνολογία, προκειμένου να διευκολύνει τις γυναίκες να κάνουν τις εξετάσεις τους εύκολα, άμεσα και δωρεάν.

Οι δωρεάν εξετάσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα είναι οι εξής:

Εξέταση Ψηφιακής Μαστογραφίας για όλες τις γυναίκες-δικαιούχους

Κλινική εξέταση (σε περίπτωση ευρήματος)

Υπερηχογράφημα (σε περίπτωση ευρήματος)

Ποιες είναι οι δικαιούχοι

Στο Πρόγραμμα «Προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού - Φώφη Γεννηματά» μπορεί να συμμετάσχει κάθε γυναίκα ηλικίας 50 ετών έως και 69 ετών, η οποία διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Εξαιρούνται οι γυναίκες που έχουν ήδη κάνει εξέταση μαστού κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους είτε έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία.

Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν τη διενέργεια ψηφιακής μαστογραφίας σε γυναίκες 50-69 ετών κάθε δύο χρόνια. Ως εκ τούτου, όταν μια γυναίκα έχει πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο έτος την εξέταση, δε συστήνεται να την πραγματοποιήσει ξανά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου. Αν ωστόσο ο ιατρός συστήσει σε μια γυναίκα να διενεργεί συχνότερα εξέταση μαστογραφίας επειδή συντρέχουν άλλοι ειδικοί κλινικοί λόγοι, η γυναίκα μπορεί να την πραγματοποιήσει μέσω ΕΟΠΥΥ, με τη διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα. Το παρόν πρόγραμμα αφορά στον προληπτικό έλεγχο σε επίπεδο πληθυσμού και δεν αντικαθιστά ούτε σχετίζεται με την κλινική παρακολούθηση των γυναικών από τον ιατρό τους και τη διενέργεια εξετάσεων που παραγγέλλει ο ιατρός για αυτόν τον σκοπό μέσω ΕΟΠΥΥ.

Τα sms ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποστέλλονται σταδιακά στις γυναίκες δικαιούχους που διαθέτουν άυλη συνταγογράφηση. Τις πρώτες ειδοποιήσεις θα λάβουν οι γυναίκες δικαιούχοι που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής.

