Δίκη προπονητή ιστιοπλοΐας: “Η 12χρονη ήταν ο πρώτος έρωτας της ζωής μου”

Ότι οι γονείς της ήξεραν, υποστηρίζει ο προπονητής, περιγράφοντας το καταγγελλόμενο κακούργημα σε βάρος της τότε 12χρονης ως έρωτα.

Εμφανίζοντας την 12χρονη Αμαλία ως τον «πρώτο έρωτα της ζωής του» πριν δέκα χρόνια, ο προπονητής ιστιοπλοΐας λογοδοτεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τα αδικήματα σεξουαλικής βίας, που καταγγέλλει σε βάρος του η 21 ετών σήμερα αθλήτρια.

Ο 39χρονος σήμερα κατηγορούμενος, απολογούμενος στο δικαστήριο για όσα έγιναν ενόσω η αθλήτρια που προπονούσε ήταν ανήλικη, αρνήθηκε την πράξη του βιασμού αναφέροντας πως η βία «είναι κάτι που δεν με αντιπροσωπεύει, σε καμία λέξη όπως και να το αντιλαμβάνεται ο οποιοδήποτε. Βία στον έρωτα δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει γλυκό χωρίς ζάχαρη, μέρα χωρίς ήλιο. Η ομορφιά της ζωής είναι στον έρωτα και αλλιώς η ζωή είναι ανούσια και πληκτική. Σαν χαρακτήρας όταν αισθάνομαι ερωτευμένος δένομαι συναισθηματικά», είπε προσθέτοντας: «Είμαι απόλυτος στη βία. Ποτέ βία. Είμαι υπέρ των κινημάτων. Αγαπάω το #metoo και στις φυλακές της Τρίπολης δεν μπορώ να κάνω παρέα με κανέναν, ούτε για καφέ, που έχει χτυπήσει τη γυναίκα του».

Με τρόπο που έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται πως όσα έλεγε, απευθυνόμενος ουσιαστικά στην Αμαλία και όχι στο δικαστήριο, αφορούσαν μία ανήλικη που είχε την ευθύνη της ως προπονητής της, ο 39χρονος είπε χαρακτηριστικά: «Στον πρώτο έρωτα της ζωής σου, όχι βία. Πες τον αποτυχία, αλλά όχι βία».

Πρόεδρος: Μιλάτε για έρωτα, ποτέ αναπτύχθηκε;

Κατηγορούμενος: Από την αρχή. Αρχές 2012 ξεκίνησε να γίνεται μια συζήτηση για το αν εγώ μπορώ να δω την Αμαλία ως μελλοντική μου σύζυγο. Το 2010 μου ήρθε μήνυμα από το κινητό του πατέρα της που έλεγε «Σ'αγαπώ μην το πεις στο μπαμπά». Το έδειξα στους γονείς της. Η μαμά της πανηγύριζε και ο μπαμπάς ήταν πιο σφιγμένος και μετά η Αμαλία με κορόιδευε και με έλεγε καρφί. Το 2011 επειδή είχε παρότρυνση από τους γονείς της, η Αμαλία εκδήλωνε τον έρωτα της με διάφορα κόλπα.

Πρόεδρος: Μα το παρουσιάζετε σαν η στάση της μητέρας να σας οδήγησε στον έρωτα.. Δηλαδή επειδή σας άφησε ελεύθερο;

Κατηγορούμενος: Δεν θέλω να εννοηθεί ότι ρίχνω αλλού πέτρες. Ό,τι έκανα το έκανα με συνείδηση συναισθηματική και κανείς δεν μου φταίει.

Πρόεδρος: Καταγγέλθηκε ότι το 2010 της δώσατε ένα φιλί…

Κατηγορούμενος: Δεν έκανα κάτι το 2010 ούτε το 2011. Υπήρχε μια διαρκής διεκδίκηση από την Αμαλία προς εμένα ,αλλά εγώ δεν ανταποκρίθηκα. Το 2011 πήγαμε στο Γαλαξίδι αποστολή και συμπέσαμε για πρώτη φορά. Μιλούσα με τη ρεσεψιονίστ και αυτό έκανε την Αμαλία να ζηλέψει.

Πρόεδρος: Στην ηλικία που ήταν…

Κατηγορούμενος: Βεβαίως.

Πρόεδρος: Στα 11…





Κλαίγοντας ο προπονητής ανέφερε πως την επίμαχη περίοδο, που ο ίδιος ήταν 29 ετών και η καταγγέλουσα 12, ήταν ερωτευμένος με την αθλήτρια. Ανέφερε μάλιστα πως «η Αμαλία ήταν ανοικοκύρευτη και δεν ήθελε να μάθει να μαγειρεύει. Της έλεγα "θα βάλω και ποδιά για σένα". Της έλεγα θέλω να διαβάζεις και εγώ να δουλεύω, και να ανοίξω το δρόμο. Απαράδεκτη! Αμαλία! Αμαλάκι μου! Όχι βία!».

Ο 39χρονος μιλώντας περισσότερο σαν πρωταγωνιστής κάποιου μονόπρακτου και όχι ως κατηγορούμενος για βαρύτατα αδικήματα είπε απευθυνόμενος στο κορίτσι που πλέον ως ενήλικη τον κατήγγειλε για τον βιασμό της: «Εγώ έκανα ένα τεράστιο λάθος να σε βάλω στον έρωτα γρήγορα. Δεν είμαι θύμα. Όχι στη βία. Ναι στις κακοποιημένες γυναίκες. Αγαπάω όλες τις γυναίκες. Όχι στον ξεφτίλα που σηκώνει το χέρι του πάνω στη γυναίκα του, διεκδικώντας τον έρωτα. Αυτός είναι κενός». Είπε επίσης ότι «δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο στη ζωή από το να ξυπνήσεις το πρωί με προσοχή να μην ξυπνήσεις την κοπέλα σου, να ετοιμάσεις ένα ωραίο πρωινό, να ανέβεις επάνω και να την ξυπνήσεις το πρωί με ένα φιλί και λίγη σοκολάτα για να σηκωθεί γλυκά».

Ο κατηγορούμενος επανέλαβε όσα έχει υποστηρίξει από την αρχή της υπόθεσης, ότι δηλαδή οι γονείς της αθλήτριας ήταν σε γνώση όσων συνέβαιναν με την κόρη τους και τονίζοντας πως «το 2010 χτύπησε η καρδιά μου. Την ερωτεύτηκα τόσο δυνατά που δεν το μετάνιωσα ποτέ. Γιατί ήταν το καλύτερό μου».

Είπε επίσης πως έχει μετανιώσει για κάθε πράξη του, αλλά όχι για όσα ένιωσε.

«Συναισθηματικά όμως δεν πρόκειται να μετανιώσω ποτέ, γιατί ήταν πραγματική ειλικρινής αγάπη και αυτή δεν λαθαίνει».

Η διαδικασία συνεχίζεται.

