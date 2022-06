Πολιτική

Τσίπρας: Φοβάμαι ότι δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα για την αντιπυρική προστασία

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επισκέφτηκε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου ενημερώθηκε για τα μοντέλα και τις προβλέψεις τους ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.



Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, επισκέφθηκε σήμερα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κατά την επίσκεψή του ο κ. Τσίπρας ενημερώθηκε από τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Αστεροσκοπείου, κ. Μανώλη Πλειώνη και τους αρμόδιους επιστήμονες του Ιδρύματος και των Ινστιτούτων για τα μοντέλα και τις προβλέψεις τους ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, καθώς και για τις προτάσεις που έχουν επανειλημμένα καταθέσει στην κυβέρνηση για πρόληψη και επαρκή προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού για τις πυρκαγιές.



Μετά την σύσκεψη ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου:



«Επισκέφθηκα σήμερα το Εθνικό Αστεροσκοπείο και μίλησα με τους επικεφαλής των Ινστιτούτων, επιστήμονες που έχουν πλήρη εικόνα για το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης, ακριβώς γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ανησυχία για το συνδυασμό της κλιμάκωσης της κλιματικής κρίσης αλλά και της ανεπάρκειας του κρατικού μηχανισμού να μπορέσει να ακολουθήσει αυτήν την κλιμάκωση και να προετοιμαστεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα που θα έχουμε διαρκώς το επόμενο διάστημα μπροστά μας.



Η κλιματική κρίση είναι και θα είναι παρούσα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε διαρκώς να αιφνιδιαζόμαστε.





Το φετινό καλοκαίρι θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι και πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να ενισχυθεί η αντιπυρική προστασία. Να υπάρξει δηλαδή πρόληψη και επάρκεια του κρατικού μηχανισμού στις δύσκολες συνθήκες που και φέτος θα αντιμετωπίσουμε.



Η επιστημονική κοινότητα έχει καταθέσει μία σειρά από κρίσιμες προτάσεις, όπως και εμείς. Και για την αντιπυρική προστασία και για την πρόληψη και για την επάρκεια του κρατικού μηχανισμού.



Το κρίσιμο είναι να την ακούσει η κυβέρνηση, όσο είναι νωρίς. Όχι κατόπιν εορτής.





Και το ακόμα πιο κρίσιμο είναι να σχεδιάσει μαζί με την επιστημονική κοινότητα. Να σχεδιάσει την υλοποίηση της προστασίας και της πρόληψης από τα φαινόμενα αυτά που θα έχουμε διαρκώς μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε με επάρκεια».

