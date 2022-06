Κοινωνία

Κακοκαιρία “Genesis”: Προειδοποίηση για πλημμύρες - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν

Έκτακτη ενημέρωση για τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού. Πότε αναμένονται τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.



Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα θα χτυπήσουν την Ελλάδα από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα. O γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου θα πραγματοποιήσει έκτακτη ενημέρωση στις 19.00 σχετικά με την επικίνδυνη κακοκαιρία «Genesis» που αναμένεται να πλήξει την μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, με βάση την πρόγνωση των μετεωρολογικών μοντέλων και την ανάλυση από την ΕΜΥ προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σε σχέση με την πιθανή εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων κατά το διάστημα Πέμπτη 9/6 έως Δευτέρα 13/6:

1. Η ατμοσφαιρική διαταραχή φαίνεται να είναι σημαντική και «εμμένουσα» για μεγάλο τμήμα του Ελλαδικού χώρου.

2. Τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα με ραγδαίες βροχές και καταιγίδες εντοπίζονται χρονικά στο 24ωρο της Παρασκευής 10 Ιουνίου.

3. Πλημμύρες γρήγορης απόκρισης (Flash floods) μπορούν να συμβούν σε πολλές πόλεις και οικισμούς της Δ. Στερεάς (περιλαμβανομένου μέρους του Ιονίου), ΒΔ Πελοποννήσου και Θεσσαλίας μέχρι Πιερία και Σποράδες, με σχετικά ήπιο ανάγλυφο και μειωμένη αντιπλημμυρική προστασία.

4. Σημαντικές Πλημμύρες με υπερχείλιση ποταμών και μεγάλων υδατορεμάτων είναι πολύ πιθανόν να συμβούν κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας λόγω της αναμενόμενης μεγάλης διάρκειας των ραγδαίων βροχών, του ήπιου αναγλύφου των παραρεμάτιων περιοχών και των μικρών κλίσεων του υδρογραφικού δικτύου.



Συμπερασματικά, τα φαινόμενα θα είναι έντονα για τη χωρική ζώνη από το Ιόνιο και τη Δυτ. Στερεά μέχρι τη Θράκη μέσω Θεσσαλίας. Μεγαλύτερος κίνδυνος σημαντικών πλημμυρών η Θεσσαλία την Παρασκευή 10/ 6.

