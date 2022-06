Κόσμος

ΗΠΑ - Μέριλαντ: φονική επίθεση σε εργοστάσιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύνεκρο ήταν το “χτύπημα” με πυροβολισμούς, με δράστη έναν νεαρό. Συνελήφθη, αφού τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών.

Ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον συναδέλφων του σε βιομηχανία στο βόρειο τμήμα της πολιτείας Μέριλαντ των ΗΠΑ χθες Πέμπτη, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας πολύ σοβαρά έναν τέταρτο, προτού συλληφθεί έπειτα από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία.

Ο 23χρονος δράστης –η αστυνομία δεν δημοσιοποίησε το όνομά του– τραυματίστηκε από τα πυρά πολιτειακού αστυνομικού καθώς προσπαθούσε να διαφύγει με αυτοκίνητο, ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Ουάσινγκτον, ο Ντάγκλας Μάλεντορ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ύποπτος και ο αστυνομικός διακομίστηκαν σε τοπικό νοσοκομείο καθώς έφεραν τραύματα από σφαίρες μετά το νέο mass shooting –επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών αρχών– που προστέθηκε στη σειρά των πρόσφατων τραγωδιών του είδους.

Ο σερίφης Μάλεντορ απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τις περιστάσεις του συμβάντος ή τα κίνητρα του δράστη. Είπε ότι τόσο ο νεαρός, όσο και τα θύματα εργάζονταν στην εταιρεία Columbia Machine, στην πόλη Σμίθσμπεργκ, στα όρια της πολιτείας με την Πενσιλβάνια. Διευκρίνισε πως ο δράστης χρησιμοποίησε ημιαυτόματο πιστόλι.

Εκπρόσωπος της βιομηχανίας περιορίστηκε να πει πως η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρχές στην έρευνά τους.

Η επίθεση στο Μέριλαντ διαπράχθηκε την ώρα που συνεχίζεται ο δημόσιος διάλογος για τον έλεγχο των πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ, έπειτα από τις πολύνεκρες επιθέσεις σε σούπερ μάρκετ, σε πρωτοβάθμιο σχολείο και σε νοσοκομείο μέσα σε μερικές ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Genesis”: Καταιγίδες, νοτιάδες και πτώση θερμοκρασίας την Παρασκευή

Φωτιά σε αποθήκη βιοτεχνίας κεριών (εικόνες)

ΕΚΤ: Τέλος στις αγορές ομολόγων - Η πρόβλεψη για την Ελλάδα