Υγεία - Περιβάλλον

Θέλεις να αδυνατίσεις γρήγορα; Μάθε τον τρόπο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως να κάψεις περισσότερες θερμίδες....

Οι θερμίδες είναι ο μόνος τρόπος που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε την ενέργεια που καταναλώνουμε από τα τρόφιμα.

Ωστόσο, όταν καταναλώνουμε περισσότερες θερμίδες απ’ όσες χρειάζεται να κάψουμε για να λειτουργήσουμε, αποθηκεύουμε αυτή την επιπλέον ενέργεια με τη μορφή λίπους.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνικός Κήπος: Συλλήψεις για ληστεία τουρίστριας

Πένθος για τον Γιάννη Σμαραγδή: Πέθανε η σύζυγός του Ελένη

ΑΕΚ: Ο Πινέδα ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή του (εικόνες)