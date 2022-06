Κοινωνία

Ουκρανία: ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έστειλε 40 τόνους βοήθειας (εικόνες)

Συνεχίζεται η έμπρακτη στήριξη των πληγέντων από τις πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στη Ουκρανία, με την αποστολή του 6ου πακέτου ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το πρωί της Παρασκευής, 10 Ιουνίου 2022, ανήμερα της επετείου της συμπλήρωσης 145 ετών από την ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αναχώρησε η 6η ανθρωπιστική αποστολή του Ε.Ε.Σ., με προορισμό τις Κεντρικές αποθήκες του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού.

Στην αναχώρηση της ριψοκίνδυνης ελληνικής αποστολής παρευρέθη ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Γιάννης Οικονόμου, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχιας, κ. Γιώργος Σταμάτης.

Το ανθρωπιστικό φορτίο (40 τόνοι) που μεταφέρουν τα τρία (3) φορτηγά του Ε.Ε.Σ αποτελείται από τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, αντισηπτικά και ηλεκτρικές γεννήτριες, τα οποία θα παραδοθούν απευθείας στον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό ώστε να διατεθούν άμεσα στους πολίτες.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τις 6 ανθρωπιστικές αποστολές του έχει συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, η Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ, στελεχωμένη από Νοσηλεύτριες και Εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες, παραμένει από τις αρχές Μαρτίου στο Σιρέτ (σύνορα Ουκρανίας - Ρουμανίας), συνδράμοντας τους εκτοπισμένους Ουκρανούς.

Για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους πληγέντες του πολέμου μέσω του Ε.Ε.Σ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: www.redcross.gr

