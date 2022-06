Κόσμος

Ισπανία: Στάχτη έγινε τεράστια δασική περιοχή στην Ανδαλουσία (βίντεο)

Επιστρέφουν στις εστίες τους οι κάτοικοι της περιοχής της Μάλαγας, οι οποίοι τις είχαν εκκενώσει. Στάχτη έγιναν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους.

Δύο χιλιάδες άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη λόγω της βίαιης πυρκαγιάς στη νότια Ισπανία μπόρεσαν να επιστρέψουν σε αυτές, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Οι υπηρεσίες διάσωσης εκτίμησαν σήμερα το πρωί ότι η πυρκαγιά "σταθεροποιήθηκε" και οι αρχές μπόρεσαν συνεπώς να επιτρέψουν την επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους, ανακοίνωσε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης στο βουνό Σιέρα Μπερμέχα, στην επαρχία Μάλαγα της Ανδαλουσίας, την ώρα που ένα ισχυρό κύμα καύσωνα άρχιζε στη χώρα, με κορυφώσεις της θερμοκρασίας που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς να αναμένονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πυροσβεστών, η φωτιά έπληξε 35.000 στρέμματα, σε δυσπρόσιτη περιοχή λόγω των απότομων πλαγιών της και κινητοποίησε σχεδόν 1.000 ανθρώπους.

Το περασμένο Σεπτέμβριο, η περιοχή της Σιέρα Μπερμέχα είχε ήδη πληγεί επί μια εβδομάδα από ισχυρή πυρκαγιά που είχε καταστρέψει σχεδόν 100.000 στρέμματα δάσους και προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, ενός 44χρονου πυροσβέστη.

