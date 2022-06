Κοινωνία

Μάτι - Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο: Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Προεδρικό Διάταγμα αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ανασυγκρότηση της πολύπαθης περιοχής, που “σάρωσε” η φονική πυρκαγιά, πριν από σχεδόν 4 χρόνια.

Εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Δ’ 398./10.06.2022) το Προεδρικό Διάταγμα για την ανασυγκρότηση της μαρτυρικής περιοχής στο Μάτι: «Έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας – Πικερμίου των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας – Πικερμίου, και αντίστοιχα, τον καθορισμό ζωνών βιώσιμης πολεοδόμησης και ζωνών εκτός πολεοδόμησης, χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, και την περιβαλλοντική έγκριση του ΕΠΣ και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων».

Με αυτό τον τρόπο γίνεται πλέον το μεγάλο καθοριστικό βήμα για την ανασυγκρότηση της πυρόπληκτης περιοχής.

Ειδικότερα, η περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ για το Μάτι αφορά σε έκταση 7.935 στρεμμάτων και περιλαμβάνει:

το Μάτι,

το Κόκκινο Λιμανάκι,

την Αγία Μαρίνα,

τα Σκουφέικα και τον Πευκώνα

στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Μάκρης και Ραφήνας – Πικερμίου.

Με θεσμοθετημένο το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο ολοκληρώνεται ο απαραίτητος σχεδιασμός πρώτου επιπέδου για τη συνολική αστική ανάπλαση της μαρτυρικής περιοχής.

Με το ΕΠΣ για το Μάτι:

Θεσμοθετούνται τα όρια, οι επιτρεπόμενες χρήσεις και οι γενικοί όροι δόμησης των διαφοροποιημένων ζωνών που αφορούν στις περιοχές βιώσιμης πολεοδόμησης.

Καθορίζεται το πλέγμα ισχυρών μέτρων για την προστασία των κατοίκων και της περιοχής, για την ανεμπόδιστη προσβασιμότητα των πολιτών -από και προς τη θάλασσα - καθώς και για την ανθεκτικότητα κατοικιών και κτισμάτων.

Ταυτόχρονα, περιλαμβάνεται η δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου και χώρων πρασίνου και αναψυχής.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ, η περιοχή θωρακίζεται επίσης από φυσικές καταστροφές και από φαινόμενα της κλιματικής κρίσης με την ανάπτυξη ανοιχτών χώρων και διαδρόμων, με την ανάσχεση οικιστικής ανάπτυξης σε περιοχές απότομης κλίσης >70%, με την ενθάρρυνση ανάπτυξης περιαστικής γεωργίας για την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς καθώς και με την ανάπτυξη περιβαλλοντικού δικτύου με πλέγμα ζωνών φύτευσης εύρους 100 μέτρων κατά μήκος των ρεμάτων.

Παράλληλα, θεσμοθετούνται ρυθμίσεις για είδη φύτευσης και διαχείριση βλάστησης στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο, για κατασκευαστικά υλικά ανθεκτικά στην ανάφλεξη για νέες κατασκευές και ανακατασκευές καθώς και για την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης δασών που μειώνουν την καύσιμη ύλη στα σημεία διασύνδεσης δάσους- αστικής περιοχής.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε: «Στόχος της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν και είναι η ολική αποκατάσταση και ανασυγκρότηση, η δημιουργία συνθηκών ανθεκτικότητας για την πολύπαθη, μαρτυρική, πυρόπληκτη περιοχή στο Μάτι. Με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος ολοκληρώθηκε το απαραίτητο και καθοριστικό βήμα του σχεδιασμού πρώτου επιπέδου και σύντομα ολοκληρώνεται -εντός των επόμενων μηνών- και το δεύτερο βήμα, το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την εξέλιξη της ανασυγκρότησης στο Μάτι με αμείωτους ρυθμούς ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να μην κινδυνεύσουν ξανά αλλά να απολαμβάνουν ένα ασφαλές φυσικό και αστικό περιβάλλον, θωρακισμένο από φυσικά φαινόμενα και πάσης φύσεως καταστροφές. Ο χωροταξικός – πολεοδομικός σχεδιασμός που ολοκληρώθηκε με φορέα το ΥΠΕΝ και σε συνεργασία με το ΤΕΕ, έγινε σε χρόνους – ρεκόρ για την Ελλάδα. Όπως επανειλημμένα έχω τονίσει, η χωροταξική – πολεοδομική ανασυγκρότηση στο Μάτι θα αποτελέσει τον «πιλότο» και για άλλες περιοχές με αντίστοιχα χαρακτηριστικά: με χωρικά προβλήματα, ιδιαιτερότητες και στρεβλώσεις δεκαετιών. Η αποκατάσταση στο Μάτι, είναι από μόνο του ένα εθνικό στοίχημα και θα το κερδίσουμε».

Όπως εξηγεί ο κ Ταγαράς: «Ο χωρικός σχεδιασμός για το Μάτι αποτελεί πρότυπο για περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, «οδηγό» για τον αντίστοιχο σχεδιασμό που εκπονείται μέσα από το χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του ΥΠΕΝ για πάνω από το 70% της Επικράτειας, με τα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια».

Όπως έγινε γνωστό, η επικύρωση του πρώτου επιπέδου σχεδιασμού (ΕΠΣ) αποτελεί την απαραίτητη βάση για το δεύτερο επίπεδο σχεδιασμού, του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΡΣΕ), που ήδη εκπονείται και αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί τους προσεχείς μήνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγαπηνός: Ο Τράγκας είχε περιουσία 30 εκατομμυρίων - Σύντομα θα αποδεσμευθεί

Οικονόμου για Τουρκία: Είμαστε έτοιμοι για όλα

Ουκρανία: Χολέρα στην Μαριούπολη - Δεκάδες παιδιά νεκρά στους τελευταίους βομβαρδισμούς