Life

“The 2Night Show”: Αντρική υπόθεση η Δευτέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υποκριτική σε πρώτο πλάνο στο “The 2Night Show” της Δευτέρας. Ποιους υποδέχεται στο πλατό ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Τη Δευτέρα 13 Ιουνίου, στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Τάσο Νούσια. Ο ταλαντούχος ηθοποιός ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές της ζωής του και μοιράζεται στιγμές από την πορεία του στην υποκριτική. Πότε πήρε την απόφαση να αφήσει τον πρωταθλητισμό για να γίνει ηθοποιός; Ποια σκηνή, στη σειρά «Σασμός», τον έκανε να νιώσει άσχημα; Τι θυμάται από τις συναντήσεις του με τον Γιώργο Φούντα και τον Κώστα Βουτσά; Επίσης, μιλάει με υπερηφάνεια για την κόρη του, τις διακρίσεις της στις πολεμικές τέχνες, τη συμμετοχή της σε γερμανική ταινία, αλλά και για το «δέσιμο» που έχει με την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Γιάννενα. Τέλος, εξηγεί τους λόγους που αρνήθηκε να συμμετάσχει στις «Άγριες Μέλισσες» και προσκαλεί τον κόσμο στη θεατρική παράσταση «Φιλοκτήτης» του Σοφοκλή, στην οποία θα πρωταγωνιστεί φέτος το καλοκαίρι.

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που αυτό το διάστημα βρίσκεται «Εκτός Ελέγχου», μιλάει για το θέατρο, τους χαρακτηριστικούς ήρωες που υποδύεται και για όλα όσα αγαπάει να κάνει στη ζωή του. Μοιράζεται τις μοναδικές εμπειρίες που έχει ζήσει, ταξιδεύοντας με το σκάφος του και θυμάται τη στιγμή που κινδύνεψε περισσότερο, όταν βρέθηκε μεσοπέλαγα με συνταξιδιώτη τον Νίκο Παπάζογλου. Επίσης, εξηγεί γιατί δεν αποδέχθηκε την πρόταση να συμμετάσχει στο «Survivor» και σχολιάζει τον «λάθος» τρόπο ζωής που ακολουθούν όσοι ζουν στις πόλεις. Τέλος, ένα παιχνίδι με τον Γρηγόρη γίνεται η ευκαιρία να θυμηθούν και να τραγουδήσουν αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 24:00

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: το εγκληματικό μοτίβο, η πιθανότητα αποφυλάκισης και οι τοξικολογικές Ίριδας - Μαλένας (βίντεο)

Ramsay Hunt: Πώς είναι να ζεις με το σύνδρομο που πάσχει ο Τζάστιν Μπίμπερ

Κυριακή της Πεντηκοστής: Τι γιορτάζουμε σήμερα