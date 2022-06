GP Μπακού: Ο Λεκλέρ στην pole position

Αθλητικά

Δίπλα του στην πρώτη σειρά ως δεύτερος θα ξεκινήσει ο Σέρχιο Πέρες.

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari πήρε την pole position για το Grand Prix της Formula 1 του Αζερμπαϊτζάν, με τον Σέρχιο Πέρες της Red Bull δίπλα του στην πρώτη σειρά, ως δεύτερος.

Ο Λεκλέρ ξεκίνησε επίσης στην pole position και την περασμένη σεζόν στον αγώνα του Μπακού, με τον Μονεγάσκο πιλότο να γίνεται ο πρώτος οδηγός που το επαναλαμβάνει στα έξι χρόνια παρουσίας του Grand Prix, ενώ η σημερινή ήταν η έκτη εφετινή pole σε οκτώ αγώνες.

Ο επικεφαλής του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Formula 1, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), θα εκκινήσει από την τρίτη θέση, ενώ τέταρτος ήταν ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος είχε μικρή επαφή με τον τοίχο.

Τις υπόλοιπες θέσεις της πρώτης δεκάδας συμπλήρωσαν κατά σειρά αναφοράς οι, Τζορτζ Ράσελ (Mercedes), Πιερ Γκασλί (Alpha Tauri), Λιούις Χάμιλτον (Mercedes), Γιούκι Τσουνόντα (Alpha Tauri), Σεμπάστιαν Φέτελ (Aston Martin) και Φερνάντο Αλόνσο (Alpine).

Ο Μονεγάσκος χρονομετρήθηκε με ένα λεπτό και 41.359 δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω του τον Πέρες για 0,282 δευτερόλεπτα. Ο αντίπαλός του στο πρωτάθλημα, Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έχει πλεονέκτημα εννέα βαθμών έναντι του Λεκλέρ στη γενική κατάταξη, ήταν τρίτος 0,347 δευτερόλεπτα πίσω.

Η επίδοση του Λεκλέρ δεν του χάρισε μόνο την έκτη pole στους πρώτους οκτώ αγώνες φέτος, αλλά ήταν και η τέταρτη στη σειρά. Μάλιστα, αν αύριο (12/6) ο 24χρονος πιλότος καταφέρει να νικήσει στη συγκεκριμένη πίστα, θα γίνει ο πρώτος που θα το έχει πετύχει για πάνω από μία φορά.

«Αυτό δεν το περίμενα, νόμιζα ότι η Red Bull ήταν πιο δυνατή», είπε ο Λεκλέρ, ο οποίος μετρά πλέον 15 poles καριέρας. Ο Φερστάπεν και ο Πέρες είχαν πάρει εναλλάξ την κορυφή των χρονοδιαγραμμάτων στις δύο πρώτες φάσεις των προκριματικών.

Όμως, στη συνέχεια ο Πέρες ανέφερε ένα πρόβλημα με τον κινητήρα, ενώ ο Ολλανδός συνάδελφός του, ο οποίος άφησε έναν απογοητευμένο αναστεναγμό στην ενδοεπικοινωνία της ομάδας του, είπε ότι το αυτοκίνητό του δεν είχε τον ρυθμό για να πάει τον αγώνα στα μέτρα της Ferrari.

