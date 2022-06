Αθλητικά

Boss Open: Ο Μάρεϊ στον τελικό

Ο Βρετανός θύμισε παλιές καλές εποχές στη Στουτγάρδη και μετά τον Τσιτσιπά θύμα του έπεσε και ο Κύργιος

Κάτι από τον παλιό καλό του εαυτό θυμίζει το τελευταίο διάστημα ο Άντι Μάρεϊ. Μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο Βρετανός νίκησε και τον Νικ Κύργιο στον ημιτελικό του Boss Open της Στουτγάρδης και την Κυριακή (12/06) θα δώσει το "παρών" στον 70ό ATP τελικό της καριέρας του!

Όπως με τον Έλληνα πρωταθλητή έτσι κι απέναντι στον Ελληνοαυστραλό, ο 35χρονος Μάρεϊ δεν απώλεσε σετ. Πήρε το πρώτο με 7-6 (με τον ίδιο τρόπο είχε προηγηθεί κι επί του Τσιτσιπά) και στο δεύτερο έκανε... περίπατο (6-2).

Μετά από μιάμιση ώρα αγώνα ο άλλοτε νο1 της παγκόσμιας κατάταξης εξασφάλισε την πρόκριση για τον δεύτερο τελικό του μέσα εντός του 2022, όπου θα βρει απέναντί του το νο10 του κόσμου, Ματέο Μπερετίνι.

Ο Μάρεϊ θα επιδιώξει απέναντι στον Ιταλό, στον πρώτο του τελικό σε γρασίδι μετά από 6 χρόνια (Wimbledon 2016), να πάρει τον 47ο ΑΤΡ τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά από 3 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2019, όταν είχε πανηγυρίσει στο 250άρι τουρνουά της Αμβέρσας.

Με την εκπληκτική του πορεία στη Στουτγάρδη, ο Μάρεϊ έχει εξασφαλίσει την επιστροφή του στο Top 50 του κόσμου και μένει να γίνει γνωστό το αποτέλεσμα του τελικού με τον Μπερετίνι για να ξεκαθαρίσει εάν θα βρεθεί στο νο47 (εφόσον ηττηθεί) ή, στο νο41, σε περίπτωση που κατακτήσει το τρόπαιο στο Boss Open.

Όπως συνηθίζει ο Κύργιος όταν τα πράγματα δεν κυλούν καλά για εκείνον στους αγώνες, έτσι και σήμερα «έκλεψε την παράσταση» με... αρνητικό τρόπο!. Ο ομογενής τενίστας τιμωρήθηκε αρχικά με "point penalty" και στο ξεκίνημα του 2ου σετ με "game penalty", δίνοντας γρήγορο προβάδισμα στον Μάρεϊ με 2-0, καθώς «ξέσπασε» στη ρακέτα του χτυπώντας την με μανία στο γήπεδο.

