Ramsay Hunt: Πώς είναι να ζεις με το σύνδρομο που πάσχει ο Τζάστιν Μπίμπερ

Νεαρή πάσχει από το ίδιο σύνδρομο με τον Τζάστιν Μπίμπερ. Διηγείται πώς είναι να ζεις με παράλυση προσώπου.

Μια κοπέλα που μολύνθηκε από τον ιό που προκαλεί παράλυση προσώπου αφηγήθηκε πως δάκρυσε βλέποντας το βίντεο του καναδού τραγουδιστή Τζάστιν Μπίμπερ, κατανοώντας πλήρως την περιπέτεια της υγείας του και δηλώνοντας υπερήφανη που επέλεξε να τη μοιραστεί με τον κόσμο για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη.

«Είδα το βίντεο και δεν θα πω ψέματα, δάκρυσα. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ένιωθα τόσο κοντά σε κάποιον που δεν γνωρίζω προσωπικά», δήλωσε η Νικόγια Ρεσκόρλα από την Κορνουάλη της νοτιοδυτικής Αγγλίας στο πρακτορείο Reuters.

Ο 28χρονος ποπ σταρ αποκάλυψε την Παρασκευή ότι μολύνθηκε από έναν ιό που προκάλεσε παράλυση στη μια πλευρά του προσώπου του και υποχρεώθηκε να ακυρώσει προγραμματισμένες εμφανίσεις του. Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ο Τζάστιν Μπίμπερ είπε ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο Ράμσεϊ Χαντ, μια σοβαρή νευρολογική διαταραχή που επηρέασε τη δεξιά πλευρά του προσώπου του.

Η Ρεσκόρλα δήλωσε ότι εμφάνισε το ίδιο σύνδρομο πριν από 20 μήνες, όταν η 11 μηνών κορούλα της διακομίστηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας σοβαρής μόλυνσης και ο παππούς της, τον οποίο φρόντιζε, χρειάστηκε να μεταφερθεί σε οίκο ευγηρίας.

«Νομίζω πως στην περίπτωσή μου το άγχος αποτέλεσε έναν καθοριστικό παράγοντα», λέει η Ρεσκόρλα, η οποία είναι συνομήλικη του Τζάστιν Μπίμπερ και έχει τρία παιδιά.

«Είναι δύσκολο να σκεφτείς πως κάποιος άλλος θα περάσει κάτι που περνάς εσύ. Προφανώς, ο Τζάστιν Μπίμπερ είναι πολύ διάσημος και αισθάνθηκα πολύ υπερήφανη που προσπάθησε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για το σύνδρομο Ράμσεϊ Χαντ», ανέφερε.

Ήταν συγκινητικό που θέλησε να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη, αλλά και θλιβερό που περνάει μια τέτοια περιπέτεια, συμπλήρωσε.

Μιλώντας για τον αντίκτυπο της πάθησης στην καθημερινότητά της, η Ρεσκόρλα είπε πως δεν μπορεί πλέον να οδηγεί ή να φεύγει μόνη της από το σπίτι. Εξηγεί πως χρειάζεται να χρησιμοποιεί καλαμάκι για να πιει, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα με ιλίγγους.

«Ενώ ήμουν πολύ ανεξάρτητη, έφθασα στο σημείο να με φροντίζει ο σύζυγός μου, γιατί πλέον δεν τα καταφέρνω η ίδια», δηλώνει μεταξύ άλλων.

