Πήλιο: Άνδρας έπεσε σε γκρεμό

Συναγερμός στις Αρχές για τη διάσωση τραυματία που έπεσε σε γκρεμό.

Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (11/06) στις Αρχές, από την κλήση που δέχθηκε ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική για έναν άνδρα, που έκοβε ξύλα και τραυματίστηκε πέφτοντας από μεγάλο ύψος σε γκρεμό στο Πήλιο και συγκεκριμένα στα Χάνια.

Στο σημείο που είχε εγκλωβιστεί ο άνδρας είχε λάσπες και ήταν δύσβατο και για τον λόγο αυτό χρειάστηκε η παρέμβαση των πυροσβεστών, παρότι φαίνεται ότι δεν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό.

Ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς έφτασε στο σημείο για να παραλάβει τον τραυματία και να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί θα κρίνουν την κατάσταση της υγείας του.

