Κοινωνία

Έρευνα στις φυλακές Κορυδαλλού - Τι εντόπισαν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφοδος των Αρχών σε κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού με την παρουσία αστυνομικού σκύλου.

Έκτακτη έρευνα πραγματοποιήθηκε τις βραδινές ώρες (22:00) της Παρασκευής 10/6/2022, ύστερα από εντολή και κατευθύνσεις που δόθηκαν από την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι από υπάλληλους του Καταστήματος, την ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών της Εξωτερικής Φρουράς και την συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., με την παρουσία αστυνομικού σκύλου.

Από την έρευνα ανευρέθησαν 294 αναβολικά χάπια, αυτοσχέδιες συσκευασίες ναρκωτικών συνολικού βάρους 60gr και τέσσερα κινητά τηλέφωνα επιμελώς κρυμμένα. Για τα ανωτέρω σχηματίστηκε δικογραφία και θα ακολουθηθεί και πειθαρχική διαδικασία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά - Τουρκικός τύπος: Έχουμε την κυριαρχία σε Ρόδο, Σάμο, Χίο και άλλα 6 νησιά

“Superstore”: Πρεμιέρα την Δευτέρα για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1

Πισπιρίγκου: το εγκληματικό μοτίβο, η πιθανότητα αποφυλάκισης και οι τοξικολογικές Ίριδας - Μαλένας (βίντεο)