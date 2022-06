Λονδίνο: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από αστυνομικούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κύμα οργής στα social media



Σφοδρές στα social media έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει αστυνομικούς στην Βρετανία να ξυλοκοπούν άγρια έναν έφηβο,πριν τον συλλάβουν. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (11.06.2022) στο Λονδίνο και αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι το παιδί δέχθηκε αρκετές μπουνιές και κλωτσιές.

Is this is a reasonable and appropriate use of force? Shocking that Met police officers repeatedly punch suspect. Keep filming please.

pic.twitter.com/4qVw91IUbZ