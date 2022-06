Πολιτική

ΝΑΤΟ – Στόλτενμπεργκ: Αποδεκτές οι ανησυχίες της Τουρκίας για την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΓΓ της Συμμαχίας δεν δίστασε να «κλείσει το μάτι» στην Άγκυρα, από τη Φινλανδία, μετά την επίσκεψη του στον Πρόεδρο της χώρας.

Οι ανησυχίες ασφάλειας της Τουρκίας και η αντίθεση της, στις αιτήσεις ένταξης της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ είναι αποδεκτές, όπως δήλωσε σήμερα στη Φινλανδία, ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο Στόλτενμπεργκ επισκέφτηκε τον πρόεδρο της χώρας, Σάουλι Νιινίστο, ενώ τόνισε ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι κανένας άλλος νατοϊκός σύμμαχος δεν έχει υποφέρει περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις από την Τουρκία, και έτσι, οι ανησυχίες της είναι αναγκαίο να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: το εγκληματικό μοτίβο, η πιθανότητα αποφυλάκισης και οι τοξικολογικές Ίριδας - Μαλένας (βίντεο)

Λονδίνο: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από αστυνομικούς (βίντεο)

Ramsay Hunt: Πώς είναι να ζεις με το σύνδρομο που πάσχει ο Τζάστιν Μπίμπερ