Η Μαρία Μπακάλοβα πρωταγωνιστεί σε ταινία με υπερήρωες

Ο ρόλος της 26χρονης ηθοποιού που ήταν υποψήφια για Όσκαρ και η πλοκή της ταινίας κρατούνται κρυφά.

Η υποψήφια για Όσκαρ Μαρία Μπακάλοβα (που υποδύθηκε την Τουτάρ Σαγκντίγιεφ στην ταινία Borat Subsequent Moviefilm) εντάχθηκε στο Marvel Cinematic Universe, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική παραγωγή Guardians Of The Galaxy Vol. 3 (Φύλακες του Γαλαξία 3), σύμφωνα με το Deadline.com.

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν πρόσφατα για το πολυαναμενόμενο threequel, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσουν μεταξύ άλλων οι Κρις Πρατ, Ζόι Σαλντάνα, Βιν Ντίζελ, Ντέιβ Μπαουτίστα, Μπράντλεϊ Κούπερ, Σιλβέστερ Σταλόνε, Κάρεν Γκίλαν, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Γουίλ Πούλτερ, Τσακ Ιβούτζι. Στο καστ εντάχθηκε και η Ντανιέλα Μέλχιορ, που υποδυόταν την Ratcatcher 2 στην ταινία Suicide Squad (2021).

Ο ρόλος της 26χρονης ηθοποιού γεννημένης στο Μπουργκάς και η πλοκή της ταινίας με υπερήρωες κρατούνται κρυφά. Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν έγραψε πρόσφατα στο Twitter ότι η Μπακάλοβα είναι "απίστευτη" στο έργο.

