Nations League: Η Κύπρος έχασε τη νίκη μέσα από τα... χέρια της

Η Κύπρος έφτασε πολύ κοντά στο να «σπάσει το ρόδι» στον 2ο όμιλο της League C και, μάλιστα, εκτός έδρας, όμως δεν τα κατάφερε.



Μετά από δύο ήττες και μία ισοπαλία, η Κύπρος έφτασε πολύ κοντά στο να «σπάσει το ρόδι» στον 2ο όμιλο της League C και, μάλιστα, εκτός έδρας. Ενώ προηγήθηκε με 2-0 της Βόρειας Ιρλανδίας στο Μπέλφαστ, τελικά οι γηπεδούχοι με το γκολ του Έβανς στο 90΄+4 κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα» και οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες, 2-2.

Απέναντι στην ομάδα που είχε αποσπάσει το μοναδικό της βαθμό (0-0) στη διοργάνωση μέχρι και σήμερα, στο ματς που έγινε στις 5 Ιουνίου στη Λάρνακα, το συγκρότημα του Νίκου Κωστένογλου απέδωσε πολύ καλό ποδόσφαιρο και με δύο τέρματα του Ανδρόνικου Κακουλή, ένα σε κάθε ημίχρονο, πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης.

Ωστόσο, οι παίκτες του Ιαν Μπάρακλαφ δεν το έβαλαν κάτω, μείωσαν στο 71΄ με τον ΜακΝερ και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων έφτασαν στην ισοφάριση με τον Εβανς. Χωρίς νίκη παραμένουν και οι δύο ομάδες (έχουν από δύο ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες) και θα δώσουν μάχη για το ποια θ' αποφύγει τον υποβιβασμό στη League D.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής του 3ου Nations League:

League A

1ος όμιλος

Δανία-Αυστρία 13/6 (21:45)

Γαλλία-Κροατία 13/6 (21:45)

2ος όμιλος

Ισπανία-Τσεχία 21:45

Ελβετία-Πορτογαλία 21:45

3ος όμιλος

Αγγλία-Ουγγαρία 14/6 (21:45)

Γερμανία-Ιταλία 14/6 (21:45)

4ος όμιλος

Πολωνία-Βέλγιο 14/6 (21:45)

Ολλανδία-Ουαλία 14/6 (21:45)

League B

1ος όμιλος

Αρμενία-Σκωτία 14/6 (19:00)

Ουκρανία-Ιρλανδία 14/6 (21:45)

2ος όμιλος

Ρωσία*-Αλβανία Ματαιώθηκε

Ισλανδία-Ισραήλ 13/6 (21:45)

3ος όμιλος

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Φινλανδία 14/6 (21:45)

Ρουμανία-Μαυροβούνιο 14/6 (21:45)

4ος όμιλος

Νορβηγία-Σουηδία 19:00

Σλοβενία-Σερβία 21:45

League C

1ος όμιλος

Λουξεμβούργο-Νησιά Φαρόε 14/6 (21:45)

Τουρκία-Λιθουανία 14/6 (21:45)

2ος όμιλος

Βόρεια Ιρλανδία-Κύπρος 2-2 / (71΄ ΜακΝερ, 90΄+4 Έβανς - 32΄, 51΄ Κακουλής)

Ελλάδα-Κόσοβο 21:45

3ος όμιλος

Καζακστάν-Σλοβακία 13/6 (17:00)

Αζερμπαϊτζάν-Λευκορωσία 13/6 (19:00)

4ος όμιλος

Βόρεια Μακεδονία-Γιβραλτάρ 19:00

Γεωργία-Βουλγαρία 19:00

League D

1ος όμιλος

Μολδαβία-Ανδόρα 14/6 (19:00)

Λιχτενστάιν-Λετονία 14/6 (21:45)

2ος όμιλος

Μάλτα-Σαν Μαρίνο 21:45

* Η Ρωσία δεν θα μετάσχει στον 2ο όμιλο της League B και θα καταταγεί τέταρτη στο γκρουπ.

