Nations League: Η Ελλάδα νίκησε την Κύπρο και οδηγεί την κούρσα στον 2ο όμιλο

H Εθνική ομάδα έδωσε συνέχεια ιδανικό ξεκίνημά της στο Nations League, σημειώνοντας την τρίτη νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις.



Η Εθνική ομάδα έδωσε συνέχεια ιδανικό ξεκίνημά της στο Nations League 2022-23, καθώς ιδιαίτερα αποτελεσματική απόψε επικράτησε της Κύπρου με 3-0 στο σχεδόν γεμάτο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, σημείωσε την τρίτη νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις και εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα στον 2ο όμιλο της League C.

Το «γαλανόλευκο» συγκρότημα συνέχισε λοιπόν με το απόλυτο στον όμιλό του και την Κυριακή (12/6, 21:45) περιμένει στο ίδιο γήπεδο το Κόσοβο για να «σφραγίσει» την πρόκριση μόλις από την 4η αγωνιστική, κάτι που θα επιτευχθεί και μαθηματικά με νίκη απέναντι στους Κοσοβάρους.

Η ομάδα του Γκουστάβο Πογέτ ξεκίνησε πιεστικά και πολύ επιθετικά από το πρώτο σφύριγμα του Μπόγκναρ, περιόρισε την Κύπρο σε παθητικό ρόλο κι αφού στο 5ο λεπτό σουτ του Μπάλντοκ σταμάτησε στα σώματα, τρία λεπτά αργότερα το σκορ άνοιξε με το τρίτο γκολ του αρχηγού Τάσου Μπακασέτα, σε ισάριθμους αγώνες.

Ύστερα από σέντρα στην περιοχή του Μιχαήλ η μπάλα απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς παίρνοντας ύψος και ο Έλληνας διεθνής με εν κινήσει αριστερό βολέ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0, εν μέσω αποθέωσης στο Πανθεσσαλικό.

Η ανωτερότητα των διεθνών απέδωσε καρπούς για δεύτερη φορά στο 20΄, όταν ο Μπακασέτας, σε ρόλο δημιουργού αυτή τη φορά, έδωσε την ασίστ στον Παυλίδη, που πρόλαβε το τάκλιν του Γκόγκιτς και με κοντινό πλασέ διπλασίασε, σε φάση που προήλθε από πίεση του Τσιμίκα αριστερά και λάθος γύρισμα αμυντικού.

Η άνεση του σκορ επέτρεψε στους διεθνείς να χαμηλώσουν ταχύτητα, διατηρώντας πάντως τον έλεγχο του αγώνα. Μάλιστα, στο 40΄ έχασε καλή ευκαιρία γι΄ άλλο ένα γκολ, όταν στη λόμπα του Λημνιού ο Μιχαήλ με υπερένταση πέταξε την μπάλα κόρνερ.

Από την πλευρά τους, οι Κύπριοι είχαν τη μοναδική μεγάλη στιγμή τους στο 41΄, με τον Πίττα να βγαίνει σε τετ α τετ με τον Βλαχοδήμο και να πλασάρει άστοχα.

Η κατάσταση για την Εθνική απλοποιήθηκε στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, με τον Λημνιό να σκοράρει ένα εξαιρετικό γκολ με υπέροχη ντρίμπλα και ανάλογο σουτ από το ύψος της περιοχής, διώχνοντας κάθε άγχος για τη συνέχεια.

Οι δύο προπονητές βρήκαν την ευκαιρία για αλλαγές, ο ρυθμός έπεσε, ο Παπανικολάου πήρε -μετά τον Μπάλντοκ- επίσης το «βάπτισμα του πυρός» και ο αγώνας ολοκληρώθηκε με μια άστοχη κεφαλιά του Λαΐφη (66΄) και μια μεγάλη ευκαιρία του Μασούρα, που από κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Μιχαήλ, επίσης με κεφαλιά στο 70΄.

Τη χαρά για τη νίκη, πάντως, σκίασε ο τραυματισμός του ιδιαίτερα φορμαρισμένου Λημνιού στις καθυστερήσεις, ο οποίος αποχώρησε με φορείο και κατά συνέπεια είναι αμφίβολος ενόψει του αγώνα με το Κόσοβο.

Οι συνθέσεις

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος (25΄ Τζαβέλλας), Τσιμίκας, Σιώπης (52΄ Κουρμπέλης), Μάνταλος (52΄ Αλεξανδρόπουλος), Λημνιός, Παυλίδης, Μπακασέτας (81΄ Παπανικολάου), Δουβίκας (46΄ Μασούρας).

ΚΥΠΡΟΣ (Νίκος Κωστένογλου): Μιχαήλ, Γκόγκιτς, Κατελάρης (46΄ Λαΐφης), Κορρέα, Πίττας, Αρτυματάς, Κυριάκου, Ν. Ιωάννου (64΄ Παναγιώτου), Παπουλής (74΄ Σπόλιαριτς), Σωτηρίου (46΄ Χριστοφή), Λοΐζου (64΄ Τζιονής).

