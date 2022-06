Πολιτική

Ερντογάν κατά Μητσοτάκη: Τα λόγια σου είναι γεμάτα ψέματα

Νέο παραλήρημα του Τούρκου Προέδρου κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ελλάδας.

Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ελλάδας, δυναμιτίζοντας κι άλλο το κλίμα.

Όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρεου, ο Τούρκος Πρόεδρος, από την πόλη Βαν της ανατολικής Τουρκίας, τα έβαλε και πάλι με την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι τον φιλοξένησε στην Τουρκία, μίλησαν σαν άντρες, είπε, σημειώνοντας ότι συμφώνησαν ότι δεν θα κάνουν δηλώσεις ο ένας εναντίον του άλλου. Ωστόσο, όπως είπε ο Ερντογάν πέρασαν 2-3 εβδομάδες πήγε στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εκεί μίλησε εναντίον της Τουρκίας.

"Δεν τα τρώμε αυτά κ. Μητσοτάκη", είπε ο Τούρκος Πρόεδρος απευθυνόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν «πρώτα από όλα αυτός ο λαός δεν γελιέται. Αυτά τα ξέρουν πολύ καλά οι παππούδες σου. Μην προσπαθήσετε να τα κάνετε πάλι αυτά. Θα είναι βαρύ το τίμημα».

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις βάσεις των Αμερικανών και είπε πως όταν ρωτάνε την Ελλάδα γιατί έχει αυτές τις βάσεις στην χώρα, εκείνοι λένε ότι είναι κατά των Ρώσων και τότε ο Τούρκος πρόεδρος είπε «γιατί τι έχετε κάνει στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας; Τα λόγια σου είναι γεμάτα ψέματα».

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει αξιοπιστία στη Δύση. Αν θα πάρεις κάτι από την Δύση θα είναι έργα τέχνης, αλλά στην πολιτική δεν υπάρχει αξιοπιστία. Αυτοί ακόμη και στην ΕΕ, από το 1963 μας χρονοτριβούν. Εσύ πότε ξεκίνησες; Το 1959 ξεκίνησες. Αλλά όπως ήταν τότε έτσι είναι και σήμερα. Χρονοτριβούν συνέχεια. Γιατί; Αυτοί είναι όλο ψέματα. Δεν υπάρχει ειλικρίνεια σε αυτούς. Ειλικρινής είναι ο δικός μας λαός».

