Κοινωνία

Μητροπολίτης Ναυπάκτου: Ο θανατοποινίτης Φρανκ Άτγουντ και τα γράμματα που του έστελνε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος περιγράφει στον ΑΝΤ1 πώς γνώρισε τον θανατοποινίτη, ο οποίος εκτελέστηκε στην Αριζόνα. Ο Φράνκ Άτγουντ είχε ασπαστεί τον Χριστιανισμό.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Το πώς γνώρισε τον θανατοποινίτη, ο οποίος εκτελέστηκε την περασμένη Τετάρτη στην Αριζόνα, περιγράφει στον ΑΝΤ1 ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου. Ο κ. Ιερόθεος είχε δεχτεί πριν καιρό γράμμα από τον Αμερικανό ισοβίτη, προκειμένου να μπορέσει να αποδεχθεί την θανατική εκτέλεση με πίστη και ελπίδα στο Χριστό.

«Και για μένα είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός… είναι φοβερό να ξέρεις ποια ημέρα και ώρα θα πεθάνεις… εκείνο το βράδυ ήμουν νοερά μαζί του, δεν μπορούσα να κάνω τίποτε άλλο… του έλεγα «μη φοβάσαι»

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις τελευταίες ώρες πριν ο Αμερικανός θανατοποινίτης Φρανκ Άτγουντ εκτελεστεί με ένεση σε φυλακές της Αριζόνα. Πριν από κάποια χρόνια ο 66χρονος Αμερικανός ισοβίτης είχε στείλει γράμμα στον Έλληνα μητροπολίτη – μετά την μελέτη ενός βιβλίου του που είχε μεταφραστεί στα αγγλικά - προκειμένου να μπορέσει να αποδεχθεί την θανατική εκτέλεση με πίστη και ελπίδα στο Χριστό. Σε ένα από τα τελευταία του mail στον Έλληνα μητροπολίτη έγραψε:

«Πολύτιμε Μητροπολίτα Ιερόθεε, Είμαι ο πιο μισητός φυλακισμένος στις φυλακές της Αριζόνα. Το τα­ξίδι ήταν πολύ μακρύ και δύσκολο. Μέσα από αυτό, ο Θεός με έχει κουβαλήσει με αγάπη, και τώρα προσεγγίζω την πόρτα του θανάτου με ελπίδα, με την ελπίδα του μαρτυρίου και του Παραδείσου».

«Μου έλεγε: θέλω να μάθω πριν εκτελεστώ , πριν πεθάνω, να μάθω πως προσεύχομαι, ώστε η ψυχή μου να πάει στον Χριστό και όχι στους δαίμονες», δήλωσε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος.

Ο 66χρονος Φρανκ Ατγουντ ήταν προτεστάντης, αλλά μέσα στην φυλακή ασπάστηκε τον χριστιανισμό, βαπτίστηκε Αντώνιος, ενώ τα τελευταία χρόνια, από τα συνολικά 37 που βρίσκονταν ισοβίτης σε φυλακές, ζούσε σαν ερημίτης Μοναχός. Για αυτό και ένα 24ωρο πριν την εκτέλεσή του εκάρη ορθόδοξος μοναχός, λαμβάνοντας το όνομα Εφραίμ

«Τον εμψύχωνα, αισθανόμουν σαν προπονητής του που τον καθοδηγούσα πριν τον κρίσιμο αγώνα. Σε ένα από τελευταία γράμματά ου μου έλεγε φεύγω με αγάπη στον Χριστό. Έμαθα ότι από όλους τους θανατοποινίτες ήταν ο πιο ήρεμος, μάλιστα όταν ο εκτελεστής δεν μπορούσε να βρει φλέβα, αυτός τους καθοδήγησε», ανέφερε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος.

Τον Σεπτέμβριο του 1984, ο νεαρός Φρανκ Άτγουντ βρισκόταν σε μια γειτονιά του Τούσον, όταν ένα 8χρονο κορίτσι χάθηκε. Το βεβαρημένο ποινικό του μητρώο οδήγησε τις αρχές σε εκείνον, οι οποίες τον κατηγόρησαν και τον καταδίκασαν σε θάνατο για την απαγωγή και την δολοφονία χωρίς στοιχεία, θα πει σήμερα ο μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο οποίος από την αρχή είχε πιστέψει στην αθωότητά του

«Δεν πείστηκα μόνο εγώ, γιατί ήταν ειλικρινής απέναντί μου, αλλά και ο …ηγούμενος Αριζόνας… την ίδια άποψη έχει και ο Μητροπολίτης Λεμεσού. Δεν έχει διαπράξει το συγκεκριμένο έγκλημα», είπε χαρακτηριστικά ο μητροπολίτης Ναυπάκτου και πρόσθεσε:

«Εκείνη την ώρα της εκτέλεσης, 8 απόγευμα ώρα Ελλάδος, ήμουν σε εσπερινό… ήξερα ότι ψάλλω και εκτελείται ο φίλος μου ο Αντώνιος! Ήξερα ότι η ψυχή του φεύγει και λυτρώνεται»

Ο Άτγουντ υποστήριζε επί χρόνια – μαζί με πολλά μέλη οργανώσεων - ότι ήταν αθώος, είχε αιτηθεί το Μάιο απονομή χάριτος, ωστόσο το αίτημά του απορρίφθηκε από την αμερικανική Δικαιοσύνη, γεγονός που οδήγησε στην εκτέλεσή του, με θανατηφόρο ένεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν κατά Μητσοτάκη: Τα λόγια σου είναι γεμάτα ψέματα

Ευλογιά των πιθήκων - Βασιλακόπουλος: τα κρούσματα και η μεταδοτικότητα

Τροχαίο - Χαλκιδική: Θρήνος για τον 18χρονο που σκοτώθηκε