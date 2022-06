Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι – Χάαλαντ: Ανακοινώθηκε η πολύκροτη μεταγραφή

0 21χρονος Νορβηγός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, για το γεγονός ότι θα φορέσει την φανέλα των «Πολιτών».

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι, είναι με κάθε... επισημότητα, ο Ερλινγκ Χάαλαντ. Ο 21χρονος Νορβηγός επιθετικός, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας και φωτογραφήθηκε με την φανέλα της νέας του ομάδας.

Ο νεαρός άσος, ο οποίος αποχώρησε από την Ντόρτμουντ, μετά από 86 γκολ και 23 ασίστ σε 89 συμμετοχές, δήλωσε λίγο μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του, «Είναι ημέρα υπερηφάνειας για εμένα και την οικογένειά μου. Πάντα παρακολουθούσα την Σίτι και μου άρεσε να το κάνω τις τελευταίες σεζόν. Δεν μπορείς παρά να θαυμάσεις το στυλ παιχνιδιού τους, είναι συναρπαστικό και δημιουργούν πολλές ευκαιρίες, κάτι που είναι τέλειο για έναν παίκτη σαν εμένα. Θέλω να σκοράρω γκολ, να κερδίζω τρόπαια και να βελτιώνομαι ως ποδοσφαιριστής. Και είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το κάνω εδώ».

Παρά το γεγονός ότι η διοίκηση της Σίτι, δεν έδωσε στην δημοσιότητα τις οικονομικές λεπτομέρειες για την συμφωνία, τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το συνολικό κόστος της αγοράς του Χάαλαντ θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων του μισθού, των αμοιβών του ατζέντη και των μπόνους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι και ο πατέρας του Χάαλαντ, Αλφ Ινγκε, αγωνίσθηκε στην Σίτι, την περίοδο 2000-03.

