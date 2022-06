Οικονομία

Καύσιμα - Βρετανία: Επιτροπή ανταγωνισμού θα ελέγχει τις τιμές

Τι δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας και Επιχειρήσεων Κουάζι Κβάρτενγκ.



Η αρμόδια επιτροπή ανταγωνισμού στη Βρετανία ενέκρινε ένα αίτημα της κυβέρνησης για να γίνουν έλεγχοι στις τιμές της αγοράς λιανικής πώλησης των καυσίμων, με σκοπό να διαπιστώσει αν μία μείωση των φόρων έχει περάσει στους καταναλωτές.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας και Επιχειρήσεων Κουάζι Κβάρτενγκ.

Σε μία επιστολή προς τον Κβάρτενγκ που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση, ο εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής Ανταγωνισμού των Αγορών στη Βρετανία, ανέφερε ότι θα κάνει «έναν σύντομο και στοχευμένο έλεγχο της αγοράς και θα παρέχει συμβουλές στην κυβέρνηση για τα βήματα, τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν, για τη βελτίωση των εισοδημάτων των καταναλωτών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο».

