Πολιτική

Τουρκικά ΜΜΕ: Ελληνικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά μεταναστών στα σύνορα

Αναφορές του τουρκικού πρακτορείου DHA για έναν νεκρό.



Το τουρκικό πρακτορείο DHA ισχυρίζεται ότι ένας παράνομος μετανάστης από το Αφγανιστάν σκοτώθηκε όταν οι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ στα σύνορα της Αδριανούπολης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, το DHA επικαλείται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες «δυνάμεις ασφαλείας από ελληνικής πλευράς άνοιξαν πυρ εναντίον ομάδας μεταναστών από το Αφγανιστάν που ήθελαν να περάσουν παράνομα τα σύνορα. Ένα άτομο από την ομάδα των 8 ατόμων τραυματίστηκε σοβαρά. Στο άκουσμα του συμβάντος, ο τραυματίας μετανάστης, ο οποίος μεταφέρθηκε από τις ιατρικές ομάδες που μετέβησαν στην περιοχή, μεταφέρθηκε στο κρατικό νοσοκομείο Uzunkopru. Ο Αφγανός μετανάστης, του οποίου η κατάσταση της υγείας ήταν βαριά, πέθανε παρά την παρέμβαση των γιατρών.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα.»

