Life

Rolling Stones: Ο Μικ Τζάγκερ θετικός στον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Rolling Stones αναβάλλουν τη συναυλία τους στο Άμστερνταμ. Η ανακοίνωση του συγκροτήματος.



Οι Rolling Stones ανέβαλαν σήμερα συναυλία τους στο Άμστερνταμ αφότου ο τραγουδιστής τους Μικ Τζάγκερ βρέθηκε θετικός στην Covid-19, ανακοίνωσε το διάσημο βρετανικό συγκρότημα.

"Οι Rolling Stones λυπούνται βαθύτατα για την αποψινή αναβολή, αλλά η ασφάλεια του κοινού, των συναδέλφων μουσικών και του πληρώματος της περιοδείας πρέπει να έχει προτεραιότητα", αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Επίσης, οι Rolling Stones ενημερώνουν τους θαυμαστές τους πως θα οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συναυλίας.

— The Rolling Stones (@RollingStones) June 13, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: Νεκρός 7χρονος από πυροβολισμούς την ώρα που κοιμόταν

Πισπιρίγκου: Νέο αίτημα επανεξέτασης στο αίμα της Τζωρτζίνας

Παγκράτι: Μπήκαν για να κλέψουν αλλά… τους κλείδωσαν μέσα (βίντεο)