Πόλεμος στην Ουκρανία – Ζελένσκι: Η Γερμανία πρέπει να έχει πιο καθαρή θέση

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στον Σολτς με αφορμή καθυστερήσεις στην παράδοση πολεμικού υλικού , τις οποίες το Βερολίνο διαψεύδει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αξίωσε χθες βράδυ ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς να υιοθετήσει πιο καθαρή θέση στον πόλεμο της χώρας του με τη Ρωσία.

«Χρειαζόμαστε ο καγκελάριος Σολτς να μας καθησυχάσει ότι η Γερμανία υποστηρίζει την Ουκρανία. Αυτός και η κυβέρνησή του πρέπει να αποφασίσουν», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF.

Το Βερολίνο δεν πρέπει να αναζητεί ισορροπία ανάμεσα στη σχέση του με την Ουκρανία και αυτή με τη Ρωσία, έκρινε ακόμη ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

«Η Γερμανία άρχισε παραδόσεις όπλων αργότερα από τις γειτονικές μας χώρες. Αυτό είναι γεγονός», είπε με καταγγελτικό τόνο ο κ. Ζελένσκι. Στην αρχή, η Γερμανία και η Γαλλία υποστήριζαν την Ουκρανία μόνο πολιτικά και ρητορικά, στηλίτευσε.

Νωρίτερα χθες, ο καγκελάριος Σολτς απέρριψε τις επικρίσεις πως η Γερμανία στέλνει με υπερβολική βραδύτητα βαριά όπλα στο Κίεβο. «Θα παραδώσουμε όλα τα όπλα που έχουμε εγκρίνει», διαβεβαίωσε ο κ. Σολτς, υπενθυμίζοντας πως θα πρέπει προτού παραδοθούν να περάσουν από εκπαίδευση οι ουκρανοί μελλοντικοί χειριστές τους.

Πρόκειται «για βαρύ οπλισμό. Πρέπει να είσαι λοιπόν σε θέση να τον χρησιμοποιήσεις, πρέπει να εκπαιδευτείς γι’ αυτό», είπε ο καγκελάριος της Γερμανίας, διευκρινίζοντας ότι ουκρανοί στρατιωτικοί περνούν από εκπαίδευση στη γερμανική επικράτεια στον χειρισμό των οπλικών συστημάτων που θα παραλάβουν.

Νωρίτερα χθες, οι υπηρεσίες του κ. Σολτς απέφυγαν να επιβεβαιώσουν –ή να διαψεύσουν– την πληροφορία ότι ο καγκελάριος θα ταξιδέψει στο Κίεβο μεθαύριο Πέμπτη μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι.

