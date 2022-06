Αθλητικά

Nations League: Παραπαίει η Γαλλία και κινδυνεύει με υποβιβασμό

Η Κροατία άλωσε το Παρίσι και η κάτοχος του τίτλου βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου της, παραμένοντας χωρίς νίκη μετά από 4 αγωνιστικές.

Ποιος θα το πίστευε πριν από την έναρξη του τουρνουά, ότι η κάτοχος του Nations League, Γαλλία, μετά από τις 4 πρώτες αγωνιστικές του 1ου ομίλου της League A δεν θα είχε νίκη και θα κινδύνευε με υποβιβασμό στην αμέσως μικρότερη κατηγορία;

Κι όμως, έτσι έχουν τα πράγματα, με τους «τρικολόρ» να μην μπορούν να βγάλουν αντίδραση και την Κροατία να περνά από το "Σταντ ντε Φρανς" με το πέναλτι του Λούκα Μόντριτς με 1-0. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν αποδοκιμάστηκε στο φινάλε του ματς, ενώ η «Χρβάτσκα» "κυνηγά" τη Δανία (2-0 την Αυστρία) στη μάχη της πρώτης θέσης του γκρουπ, κάτι που εκτός απρόοπτου θα ξεκαθαρίσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στο μεταξύ τους ντέρμπι επί κροατικού εδάφους.

Με μόλις δύο βαθμούς μετά από 4 ματς η Γαλλία βρίσκεται στην τελευταία θέση, ενώ η Κροατία με το δεύτερο σερί "τρίποντο" έφτασε τους 7 βαθμούς, δύο λιγότερους από τη Δανία.

Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ "συνήλθε" άμεσα μετά την εντός έδρας ήττα από την Κροατία πριν από μερικά 24ωρα και στο δεύτερο συνεχόμενο ματς που έδωσε στο "Πάρκεν Στάντιον" πήρε το "τρίποντο" με 2-0 επί της Αυστρίας.

Η "σεμνή τελετή" στην Κοπεγχάγη είχε ουσιαστικλα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο οι Σκανδιβανοί έβαλαν τις βάσεις για την τρίτη τους νίκη στον 1ο όμιλο της League A με τα γκολ των Γουίντ και Σκοβ Όλσεν.

Η χθεσινή ήταν η δεύτερη ήττα για την Αυστρία, η οποία έμεινε πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Δανία και πλέον έχασε και τις τελευταίες ελπίδες που είχε για να βρεθεί στην κορυφή.

Οι δύο αήττητες ομάδες του 2ου ομίλου της League B, Ισλανδία και Ισραήλ έμειναν στο 2-2 στο Ρέϊκιαβικ, αποτέλεσμα που μπορεί να χαρακτηριστεί ευνοϊκό για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι με το βαθμό που απέσπασαν διατηρήθηκαν στην κορυφή του γκρουπ με 5 βαθμούς, δύο περισσότερους από τη σημερινή τους αντίπαλο.

