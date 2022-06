Life

“The 2Night Show” - Νούσιας για "Άγριες Μέλισσες": Με αδίκησε η ιστορία που είπα όχι (βίντεο)

Ο ταλαντούχος ηθοποιός ξεδιπλώνει άγνωστες πτυχές της ζωής του και μοιράζεται στιγμές από την πορεία του στην υποκριτική.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε ο Τάσος Νούσιας, το βράδυ της Δευτέρας, στο "The 2night Show" με αφορμή την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Φιλοκτήτης». Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής αναφέρθηκε στην απόφαση να πει ναι στον "Σασμό" ενώ λίγο πριν είχε πει όχι στις "Άγριες Μέλισσες".

Πιο συγκεκριμένα, ο Τάσος Νούσιας σημείωσε χαρακτηριστικά πως "στον Σασμό πήγα για λίγο και το ήξερα. Ήξερα ότι θα πεθάνω, ναι. Άμα δεν ήξερα ότι θα πεθάνω, νομίζεις πως θα πήγαινα; Οι Άγριες Μέλισσες νομίζω πως έφεραν ένα σοβαρό άνοιγμα ξανά στην τηλεόραση και στην δραματουργία με μια ποιότητα εξαιρετική το οποίο και κρίθηκε από το αποτέλεσμα. Εγώ φοβόμουν αυτό το τέσσερις μέρες την εβδομάδα γιατί έλεγα πως θα ανταπεξέλθω με ένα κείμενο που θα τρέχει. Φανταζόμουν ένα πλατό το οποίο θα είναι ανελέητο και δεν είχα συνηθίσει σε αυτούς τους ρυθμούς δουλειάς. Βέβαια, πάλι κρίνοντας από το αποτέλεσμα, η ιστορία δικαίωσε στο κοινό τις Άγριες Μέλισσες αλλά εμένα με αδίκησε που δεν είπα το ναι γιατί ήταν εξαιρετικό το αποτέλεσμα. Καμία σχέση με αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου ότι μπορεί να είναι μια πολύ γρήγορη και πιεσμένη δουλειά»«Αυτό που λέμε καθημερινό σίριαλ είναι πια η ταυτότητα της δραματουργίας στην ελληνική τηλεόραση» συμπλήρωσε ο Τάσος Νούσιας στη βραδινή εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1.

