“Το Πρωινό” - Liam Ireland: κακοποιήθηκα σεξουαλικά από προπονητή μου (βίντεο)

Η εκ βαθέων εξομολόγηση στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, για τον ηθοποιό, Liam Ireland.

Ο πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς “Γη της ελιάς”, Liam Ireland μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” το πρωί της Τρίτης.

Ο ηθοποιός, εξομολογήθηκε για πρώτη φορά δημόσια, για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη σε τρυφερή ηλικία από τον προπονητή του στο μπάσκετ, Νίκο Σειραγάκη, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα σε ανήλικους.

Αρχικά ο ηθοποιός ανέφερε πως έπαιζε μπάσκετ, όμως το σταμάτησε και έπειτα ασχολήθηκε με την υποκριτική. “Ένωσα το μπάσκετ με έναν άνθρωπό που μου έκανε κακό στη ζωή μου. Δέχτηκα σεξουαλική κακοποίηση από τον προπονητή μου.”

“Ένιωθα για όσο καιρό συνέβαινε, ότι έπρεπε να το κάνω και όχι ότι ήθελα. Τώρα το έχω ξεπεράσει 100%.” τόνισε και στη συνέχεια είπε πως με τη στήριξη της μητέρας του έγινε η καταγγελία.

Όσον αφορά για το πως διαχειρίστηκε τη σύλληψή του προπονητή, είπε ότι τον περίμεναν να έρθει και δεν ήρθε ποτέ.

Όπως επεσήμανε, η μητέρα του, το διαχειρίστηκε πολύ καλά, άλλαξαν σχολικό περιβάλλον, ήρθαν στην Αθήνα και τον πήγε σε ειδικό ψυχολόγο για να τον βοηθήσει.

