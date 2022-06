Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η... αντιφατική Πανσέληνος στον Τοξότη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής του ΑΝΤ1, “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Λάθος", χαρακτήρισε την ανησυχία για την Πανσέληνο που είναι στον Τοξότη, η αστρολόγος πριν ξεκινήσει τις αστρολογικές προβλέψεις, καθώς θα μπορούσε να είναι μία πολύ καλή περίοδος, αφού συμμετέχει και ο Κρόνος.

Υπάρχουν κάποιες διαφορές, μπορεί να γίνουν κάποια λάθη όμως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την... αντιφατική Πανσέληνο.

Προσοχή σε οικονομικά θέματα και εξαπατήσεις συνέστησε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Πορτοσάλτε: Επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου

Τροχαίο δυστύχημα: Πήγαιναν στην εκκλησία και κατέληξαν σε γκρεμό

“Άγριες Μέλισσες”: Η εξαφάνιση του Κωνσταντή και ο πυροβολισμός του Θανάση (εικόνες)