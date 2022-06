Κοινωνία

Φωτιά στον Κάλαμο - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

"Πρεμιέρα" των δασοκομάντος στην πυρκαγιά στον Κάλαμο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια. Που έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις κατάσβεσης στην περιοχή Αγκώνα Καλάμου, όπου έχουν μεταβεί εκτός των άλλων και δύο ομάδες δασοκομάντος (Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων), καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε οικοπεδικούς χώρους με ξερά χόρτα, είναι σε εξέλιξη και σύμφωνα με την Πυροσβεστική πνέουν άνεμοι 3-5 μποφόρ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι φλόγες είναι στην άκρη του οικισμού, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για κάποια από αυτές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 46 πυροσβέστες με 13 οχήματα και δύο ομάδες δασοκομάντος, (11 άτομα), εκ των οποίων η μία είναι αερομεταφερόμενη και μεταφέρθηκε στο σημείο με ελικόπτερο, ενώ η δεύτερη είναι πεζοπόρο τμήμα.

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος στην #πυρκαγιά του Καλάμου Αττικής επιχειρούν 46 #πυροσβέστες με 13 οχήματα ??, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 2 Ε/Π ??.

??Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες και Υδροφόρες ΟΤΑ

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 14, 2022

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη επιχείρηση των δασοκομάντος, οι οποίοι ολοκλήρωσαν προχτές την εκπαίδευση τους.

Λόγω της πυρκαγιάς στον Κάλαμο έχουν ληφθεί μέτρα για λόγους ασφαλείας και από την Τροχαία, η οποία κάνει εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην συμβολή των οδών Αυγής και Θάσου και Περιφερειακής Αγκώνα και Θάσου προς Χιλιοπόταμο.

