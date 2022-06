Κοινωνία

Ερέτρια - Βαλυράκης: ο αυτόπτης μάρτυρας και η συγκέντρωση συμπαράστασης στους κατηγορούμενους (εικόνες)

Πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια της Χαλκίδας, στηρίζοντας τους ψαράδες που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του πρώην Υπουργού.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Συγγενείς και συνάδελφοι των δυο αδελφών ψαράδων από την Ερέτρια που κατηγορούνται για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, στήνοντας πανό έξω από τα δικαστήρια Χαλκίδος, διαμαρτυρήθηκαν για την άδικη, όπως λένε, προφυλάκισής τους.

Λίγο νωρίτερα, οι δικηγόροι των κατηγορουμένων κατέθεσαν προσφυγή στο δικαστικό Συμβούλιο Χαλκίδας κατά της προσωρινής τους κράτησης, η οποία επιβλήθηκε με ομόφωνη απόφασης ανακρίτριας και εισαγγελέα

«Ενώ αρχικά η κρίση του εισαγγελικού λειτουργού ήταν να την θέσει στο αρχείο, δυστυχώς ένας άλλος εισαγγελικός λειτουργός, με τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία και χωρίς κανένα καινούργιο στοιχείο, έφερε αυτούς τους ανθρώπους στην τακτική ανάκριση … και δυστυχώς προφυλακίστηκαν πριν από 10 ημέρες», δήλωσε ο δικηγόρος των κατηγορούμενων, Γιάννης Γλύκας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Βαλυράκη, από την άλλη, κ.Φωτάκης, σημείωσε πως, «είναι δικονομικό τους δικαίωμα για το οποίο θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και εμείς έχουμε δικονομικά δικαιώματα τα οποία θα τα ασκήσουμε. Όσο είναι ανοιχτή η κύρια ανάκριση είναι σίγουρο και με την δυναμική που έχει το θέμα».

«Ακόμη δεν έχετε δει τίποτα, τώρα θα δείτε πολλά που θα βγούνε στην φόρα. Αυτό που έχω δει θα πω. Άλλα τα μπερδεύουνε και άλλοι θα καταπιούν την γλώσσα τους», λέει στον ΑΝΤ1 αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος είχε δει από μακριά το σκάφος του πρώην υπουργού να πλέει ανοιχτά της Ερέτριας. Είχε, επίσης, καταθέσει στις αρχές ότι ο Σήφης Βαλυράκης είχε εμπλακεί σε καυγά με δυο ψαράδες πριν πέσει στην θάλασσα.

«Λογομαχήσανε, τον φέρανε δυο στροφές γύρω-γύρω από το σκάφος, γκαζωμένοι αυτοί και μετά τον κοπανήσανε με το κοντάρι, αυτό που λέμε εμείς το ‘γάντζο’», συμπλήρωσε.

Ο αυτόπτης μάρτυρας κατονόμασε τους δυο ψαράδες, με τα δυο αδέλφια να επιμένουν ότι, την ημέρα του δυστυχήματος δεν είχαν βγει στην θάλασσα, το σκάφος τους ήταν δεμένο στο λιμάνι της Ερέτριας, ενώ οι συνήγοροί τους είχαν επικαλεστεί την εμπλοκή άλλου σκάφους το οποίο η πλευρά των ψαράδων ισχυρίζεται ότι πλησίασε το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και ενεπλάκη στον μοιραίο διαπληκτισμό.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, όμως, επιμένει πως, «δεν υπάρχει δεύτερο σκάφος. Ένα ήταν το σκάφος. Απλώς πάνε να παρουσιάσουν ότι μοιάζει το σκάφος στο δικό τους. Από όραση έχω καλή, βλέπω πολύ καλά. Άλλο τι έμοιαζε, άλλο τι ήτανε. Υπάρχει διαφορά».

Φωτογραφία δείχνει το αυτοκίνητο των κατηγορουμένων παρκαρισμένο την ημέρα του θαλάσσιου δυστυχήματος , δίπλα στο σκάφος τους, ενώ σύμφωνα με στοιχεία που έχει καταθέσει η οικογένεια Βαλυράκη, ο πρώην υπουργός φέρεται να δέχτηκε συνολικά 15 χτυπήματα από διαφορετικά όργανα σε κεφάλι, πρόσωπο και αυχένα , τα οποία – σύμφωνα με τους συγγενείς του πρώην υπουργού- με την πτώση του στη θάλασσα προκάλεσαν τον θάνατό του.





