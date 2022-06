Οικονομία

Βενζίνη – Ασμάτογλου: Χρηματιστηριακά παιχνίδια πίσω από τις συνεχείς αυξήσεις

Πως σχολίασε το φαινόμενο να υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε τη βενζίνη σε χαμηλότερες τιμές από αυτές που βγαίνει από τα διυλιστήρια.

Ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου Εμπόρων και Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, Γιώργος Ασμάτογλου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι και σήμερα υπάρχει μια μικρή αύξηση στις τιμές των καυσίμων.

Ερωτηθείς γιατί ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν σταθεροποιηθεί έστω και υψηλά κάθε μέρα έχουμε και μια μικρή αύξηση στην αντλία, απάντησε ότι αυτό ακριβώς ψάχνουν και οι πρατηριούχοι καθώς οι τιμές του διυλισμένου πετρελαίου δε συμβαδίζουν με τις διεθνείς τιμές του Αργού πετρελαίου, κάνοντας λόγο και για «χρηματιστηριακά παιχνίδια».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ασμάτογλου σχολίασε και το φαινόμενο να υπάρχουν πρατήρια που πουλούν τη βενζίνη κάτω και από τις τιμές των διυλιστηρίων γεγονός που προκαλεί προβληματισμό στους καταναλωτές, που φοβούνται ότι ενδεχομένως τα καύσιμα αυτά μπορεί να είναι νοθευμένα ή να συμβαίνει κάτι άλλο, λέγοντας πως ο νόμος τους δίνει αυτό το δικαίωμα και είναι δουλειά του κράτους να [προστατέψει τους καταναλωτές.

