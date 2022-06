Τεχνολογία - Επιστήμη

Ελβετία: Βλάβη “παρέλυσε” τα αεροδρόμια

Αεροπορικό χάος και ακυρώσεις πτήσεων στα ελβετικά αεροδρόμια.

Ο ελβετικός εναέριος χώρος «άνοιξε και πάλι», ανακοίνωσε η Skyguide, η επιχείρηση που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Ελβετίας, αφού είχε κλείσει πλήρως πριν από λίγα 24ωρα για την κυκλοφορία εξαιτίας βλάβης στα συστήματα πληροφορικής που διήρκεσε ώρες.

«Το τεχνικό πρόβλημα στη Skyguide λύθηκε και το κλείσιμο του ενάεριου χώρου ήρθη στις 08:30 (τοπική ώρα, 09:30 ώρα Ελλάδας). Ο ελβετικός εναέριος χώρος είναι και πάλι ανοικτός και οι πτήσεις πάνω από την Ελβετία, καθώς και στα αεροδρόμια της Γενεύης και της Ζυρίχης επαναλαμβάνονται», έγραψε η Skyguide στο Twitter χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια της βλάβης.

