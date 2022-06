Κοινωνία

Χαλάνδρι: Νύχτα τρόμου για 68χρονη

Ληστές εισέβαλλαν στο σπίτι της κι αφού την ακινητοποίησαν δένοντας την με αλυσίδα, το έκανα «φύλλο και φτερό».

Θύμα ληστείας έπεσε μια 68χρονη γυναίκα στο Χαλάνδρι, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η γυναίκα είδε έντρομη δυο άντρες να εισβάλλουν στο σπίτι της που βρίσκεται στον πρώτο όροφο διπλοκατοικίας.

Οι δράστες της ακινητοποίησαν δένοντας της τα χέρια με αλυσίδα κι έμειναν για αρκετή ώρα στο σπίτι, το οποίο το έκαναν «φύλλο και φτερό».

Αποχωρώντας από την οικία οι δύο κακοποιοί πήραν μαζί τους χρήματα, κοσμήματα και τα κλειδιά από το Ι.Χ. αυτοκίνητό της.

Παρά την περιπέτεια που πέρασε η 68χρονη είναι καλά στην υγεία της και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

