Φωτιά στον Ελαιώνα: Στο νοσοκομείο ένα παιδί

Το παιδί παρέλαβε το ΕΚΑΒ και το μετέφερε στο νοσοκομείο. Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε στη δομή φιλοξενίας προσφύγων.



Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα επί της οδού Πολυκάρπου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έκαψε τρία κοντέινερ ολοσχερώς και μισό μέρος από ένα ακόμη κοντέινερ. Στη συνέχεια λόγω πυροθερμικού φορτίου η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη αποθήκη με υφάσματα που βρισκόταν εκτός της δομής με αποτέλεσμα να καεί η μισή.

Ένα παιδί περίπου 12 ετών παράδοθηκε στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Σημειώνεται πως στον χώρο διαμένουν 1.185 πρόσφυγες και μετανάστες από την συνολική χωρητικότητα των 1.900 της συγκεκριμένης δομής.

