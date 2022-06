Συνταγές

Τσιπούρες με λαχανικά από τον Πέτρο Συρίγο (βίντεο)

Όλα τα μυστικά για να φτιάξουμε το πεντανόστιμο αυτό πιάτο, από τον σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Συνταγή για τσιπούρα με λαχανικά ετοίμασε και μας έδειξε βήμα – βήμα, ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος, μοιράστηκε tips για λαχταριστές τσιπούρες που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.

Τα υλικά:

2 τσιπούρες ή λαβράκι 500-600 γρ η καθεμία

3 καρότα

2 κολοκυθιά

2 πατάτες

15 τοματίνια

1 φινόκιο

Ελαιόλαδο

Λεμόνι

Κλωναράκια φρέσκια ρίγανη

Η συνταγή:

Παίρνουμε καθαρισμένα τα ψάρια και τα στεγνώνουμε πολύ καλά με απορροφητικό χαρτί.

Στη συνέχεια αλατίζουμε εσωτερικά και βάζουμε και ένα κλωναράκι φρέσκια ρίγανη.

Κόβουμε τα λαχανικά και τα βάζουμε στο ταψί από κάτω, τα αλατοπιπερώνουμε και βάζουμε ελαιόλαδο.Τσιπούρα στο φούρνο με φρέσκα λαχανικά

Υπάρχουν δυο τρόποι ψησίματος για ψάρι στον φούρνο.

Ο πρώτος τρόπος είναι να βάλουμε το ψάρι στη σχάρα του φούρνου και από κάτω το ταψί με τα λαχανικά.

Αυτό μας κάνει το ψάρι μας σαν να έχει ψηθεί στα κάρβουνα.

Ο δεύτερος τρόπος είναι να ακουμπήσουμε τα ψάρια στα λαχανικά και να τα ψήσουμε όλα μαζί.Τσιπούρα στο φούρνο με φρέσκα λαχανικά

Ψήνουμε για 20 λεπτά στους 200 βαθμούς.

Αφαιρούμε το ψάρι και ψήνουμε για αλλά 15 λεπτά τα λαχανικά μόνα τους.

