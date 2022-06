Υγεία - Περιβάλλον

Πράσινο τσάι: Οφέλη και παρενέργειες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι τελικά το πράσινο τσάι υγιεινό;

Το πράσινο τσάι είναι ένα από τα ροφήματα που προτείνουν ακόμη και οι διατροφολόγοι όταν προσέχεις το σώμα σου και θέλεις να χάσεις βάρος. Έχει υπέροχη γεύση και μπορείς να το εμπλουτίσεις με μέλι ή ακόμη και ζάχαρη αν θέλεις να το κάνεις πιο γευστικό.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Happy face”: Ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου για το 2022 (εικόνες)

Πισπιρίγκου: το πόρισμα για Μαλένα - Ίριδα, η αδελφή και η αποζημίωση στον Δασκαλάκη

Ανήλικες έκλεψαν 12 δαχτυλίδια από κοσμηματοπωλείο