Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Tα αιτήματα αποφυλάκισης και το τηλεφώνημα για βόμβα

Πότε θα συνεχιστεί στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη. Ποιοι αιτήθηκαν την έξοδο τους από την φυλακή.



Στις 6 Ιουλίου θα συνεχιστεί από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, η δίκη της Χρυσής Αυγής, με την έναρξη της οποίας υποβλήθηκε ένα αίτημα αναβολής από τον κρατούμενο Νίκο Μιχαλολιάκο και τέσσερα αιτήματα για αναστολή εκτέλεσης ποινής με πρώτο αυτό που υπέβαλε διά ζώσης και διά του συνηγόρων του ο ευρωβουλευτής Ιωάννης Λαγός.

Οι υπόλοιποι που αιτήθηκαν την έξοδο τους από την φυλακή είναι οι Ελπιδοφόρος Καλαρίτης, Αναστάσιος Πανταζής και Γιώργος Σταμπέλος, οι οποίοι ζητούν να αρθεί η κράτησή τους γιατί -όπως υποστηρίζουν- έχουν υποστεί οι ίδιοι ή οι οικογένειες τους ανεπανόρθωτη βλάβη.

Η εισαγγελέας ζήτησε την απόρριψη των αιτημάτων που ακολούθησαν αυτό του Λαγού, για το οποίο είχε ήδη ζητήσει να απορριφθεί, ενώ το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί για το σύνολο των αιτημάτων στην ερχόμενη συνεδρίαση.

Παράλληλα, όπως εκτιμάται, στην επόμενη δικάσιμο θα ασχοληθεί και με άλλα δικονομικά ζητήματα, όπως ο αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρων για κατηγορούμενους που προσήλθαν χωρίς εκπροσώπηση, η νομιμοποίηση της πολιτικής αγωγής, αλλά και η εξέταση του αιτήματος Μιχαλολιάκου για την αναβολή της υπόθεσης.

Η συνεδρίαση της δίκης για την Χρυσή Αυγή διέκοψε λίγο πριν τις 15:00 λόγω τηλεφωνήματος για βόμβα στο κτίριο.\

