Eurostat: Tο προσδόκιμο υγιούς ζωής για άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα

Τι δείχνει έρευνα για το προσδόκιμο υγιούς ζωής ανδρών και γυναικών στην ΕΕ. Σε ποια θέση είναι η Ελλάδα.



Αρκετά ψηλά στο προσδόκιμο υγιούς ζωής, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες βρίσκεται η Ελλάδα ανάμεσα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας της Eurostat.

Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος υγιούς ζωής των Ελληνίδων είναι τα 66,8 χρόνια, αριθμός που κατατάσσει τη χώρα μας στην έκτη θέση ενώ στους άνδρες το προσδόκιμο υγιούς ζωής είναι στα 65 έτη, γεγονός που μας κατατάσσει πάλι στην έκτη θέση.

Το 2020, ο αριθμός των ετών υγιούς ζωής σε χώρες της Ευρώπης υπολογίστηκε σε 64,5 έτη για τις γυναίκες και 63,5 έτη για τους άνδρες.

Η κατάταξη

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Σουηδία με τα περισσότερα έτη υγιούς ζωής το 2020 για τις γυναίκες (72,7) και τους άνδρες (72,8). Ακολουθούν η Μάλτα και η Ιταλία.

Αντιθέτως, η Λετονία είχε τον χαμηλότερο αριθμό ετών υγιούς ζωής τόσο για τις γυναίκες (54,3 έτη) όσο και για τους άνδρες (52,6 έτη).

