Φονικό στην Κρήτη: Συγκινούν ο πατέρας και η σύζυγος του θύματος μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Σε επιφυλακή οι αστυνομικές δυνάμεις του Ρεθύμνου, μετά από τη δολοφονία του 22χρονου. Φόβοι ότι μπορεί να ξεσπάσει βεντέτα. Τι είπαν στον ΑΝΤ1 η σύζυγος και ο πατέρας του θύματος.



Υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση παραμένει το Αργουλιό του Μυλοποτάμου, ύστερα από τη δολοφονία του 22χρονου, από έναν συντοπίτη του.

Έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, οι οποίοι γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία και τον τρόπο σκέψης της περιοχής, φοβούνται μία πράξη αντεκδίκησης. Δεν είναι τυχαίο πως την ώρα της ταφής του 22χρονου περιπολούσε από αέρος το ελικόπτερο της Αστυνομίας.

Ο πατέρας του θύματος από τη μία προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, από την άλλη όμως ζητά να φύγει η οικογένεια του καθ' ομολογίαν δράστη από το χωριό, παρόλο που με κάποιους έχει συγγένεια. «Να φύγουν από το χωριό όλοι, ακόμα και τα ανίψια μου. Αλλιώς θα φύγουν με άλλο τρόπου», λέει στον ΑΝΤ1 Στέλιος Χαριτάκης, πατέρας του θύματος.

Δίπλα του η σύζυγος του 22χρονου και στην αγκαλιά της το λίγων εβδομάδων παιδί τους. Μεταξύ θλίψης και οργής η νεαρή μητέρα μοιάζει ακόμα να μην έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τη νέα κατάσταση. «Μπαίνω στο δωμάτιο και κοιτάζω αριστερά και δεξιά μήπως δω μια σκιά και μου μιλήσει. Ήταν τόσο καλός πατέρας. Το τάιζε, το κοίμιζε, ήταν τόσο καλός… εγώ τι θα κάνω τώρα;» λέει συντετριμμένη στον ΑΝΤ1 η σύζυγος του 22χρονου Στέλλα Χαριτάκη.

Τι ισχυρίστηκε στις Αρχές ο καθ’ ομολογίαν δράστης

Ως δύσκολο άνθρωπο, που προκαλούσε προβλήματα, χαρακτήρισε στους αστυνομικούς το θύμα ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης. Περιέγραψε όσα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή λέγοντας πως οι ύβρεις του 22χρονου τον έκαναν να θολώσει.

«Τότε σκοτείνιασαν τα μάτια μου και το μόνο που μπορώ να θυμηθώ είναι να παίρνω από το ντουλαπάκι του αμαξιού ένα παλιό όπλο που είχα για την προστασία των προβάτων μου από άγριους σκύλους και να πυροβολώ κατά του αθυρόστομου και χυδαίου υβριστή των ιερών και οσίων της οικογένειάς μου», φέρεται να είπε ο 44χρονος στους αστυνομικούς.

«Να σαπίσει την φυλακή. Πέντε φορές ισόβια να φάει, που μου ‘φαγε τόσο ύπουλα το παιδί μου» λέει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του θύματος.

Γνώριμοι στις Αρχές θύμα και καθ’ ομολογίαν δράστης

Δράστης και θύμα ήταν γνωστοί στις Αρχές του Ρεθύμνου. Η αντιπαλότητα των δύο οικογενειών είχε φθάσει μέχρι το αστυνομικό τμήμα. Ο 44χρονος έχει κατηγορηθεί για απείθεια, εξύβριση, απειλή, και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ ο 22χρονος για απειλή, άσκοπους πυροβολισμούς, ακόμα και για ναρκωτικά ως ανήλικος.

Φέρεται να είχε απειλήσει τον αδελφό του δράστη με κυνηγετικό όπλο, παρόλο που οι δυο τους το 2019 κατηγορήθηκαν για εξύβριση και απειλή σε βάρος τρίτου προσώπου.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι είχαν κτηματικές διαφορές και κάνουν λόγο για μία παρεξήγηση.





