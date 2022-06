Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Ελ Αραμπί παραμένει στο…λιμάνι

Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Μαροκινός επιθετικός. Ο απολογισμός των συμμετοχών του στον Ολυμπιακό.

Κάτοικος... λιμανιού θα παραμείνει για την επόμενη διετία ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, καθώς η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα (15/6) ότι ο Μαροκινός επιθετικός ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2024. Ο 35χρονος άσος εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2019 στο δυναμικό των Πειραιωτών και, στην τριετή θητεία του στους «ερυθρολεύκους» μέχρι σήμερα, έχει καταγράψει 151 συμμετοχές, με απολογισμό 78 γκολ και 19 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Ελ Αραμπί έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση συμβολαίου του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Ο επιθετικός από το Μαρόκο ήρθε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2019-20 και από τότε έχει αγωνιστεί σε 151 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημειώσει συνολικά 78 γκολ.

Η… μηχανή των γκολ, Γιουσέφ Ελ Αραμπί θα συνεχίσει να φοράει την ερυθρόλευκη! Ποια τα συναισθήματά σας; / The… goal machine, @elarabiyoussef continues with the “red and white” family! What are your feelings? ????? https://t.co/WaZ1tgLgAw #Olympiacos #ElArabi #Renewal — Olympiacos FC (47??) (@olympiacosfc) June 15, 2022

Παράλληλα, με τον Ολυμπιακό έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα (2019-20, 2020-21 και 2021-22) και ένα Κύπελλο Ελλάδας (2019-20), ενώ έχει αναδειχθεί δύο σεζόν πρώτος σκόρερ της Super League, 2019-20 με 20 γκολ και 2020-21 με 22 γκολ».

