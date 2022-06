Τεχνολογία - Επιστήμη

Internet Explorer: Οριστικό “τέλος” από την Microsoft

Επίσημος αποχαιρετισμός στο Internet Explorer από την Microsoft. Τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής..

Η Microsoft αποχαιρέτησε επίσημα σήμερα το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο Internet Explorer, ένα από τα πρώτα εργαλεία αναφοράς για πλοήγηση στο διαδίκτυο στα μέσα της δεκαετίας του 1990, πριν μείνει πίσω από τον ανταγωνισμό και ξεπεραστεί στη συνέχεια κυρίως από την Google.

Η χρήση του Explorer θα εξακολουθεί να είναι δυνατή, αλλά ο γίγαντας από το Redmond (Πολιτεία της Ουάσινγκτον) δεν θα κάνει πλέον ενημερώσεις ή τροποποιήσεις στο πρόγραμμα περιήγησης, που κυκλοφόρησε σχεδόν πριν από 27 χρόνια, τον Αύγουστο του 1995.

Η Microsoft είχε ανακοινώσει από τις αρχές του 2021 το τέλος του Internet Explorer, που κυκλοφόρησε σε έντεκα διαδοχικές εκδόσεις, και τον Μάιο του 2021 έδωσε την ημερομηνία της 15ης Ιουνίου του 2022.

Ο όμιλος σκοπεύει τώρα να επικεντρώσει τις προσπάθειές του στο πρόγραμμα περιήγησής του Edge, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 και επιτρέπει πλοήγηση «γρηγορότερη, ασφαλέστερη και πιο σύγχρονη από τον Explorer», τόνισε πέρυσι η Microsoft.

Η εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει ότι με το Edge οι χρήστες μπορούν να επισκέπτονται ιστοτόπους και εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για να λειτουργούν με τον Explorer.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Kinsta, ο Explorer αντιπροσώπευε μόνο το 2% της αγοράς των προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο, έναντι 77% για το Google Chrome, 8% για το Safari (Apple) και 5% για το Edge.

Μετά την κυκλοφορία του, ο Explorer είχε αντικαταστήσει γρήγορα το πρώτο μεγάλο πρόγραμμα περιήγησης στην ιστορία του διαδικτύου, το Netscape, σε σημείο που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 το 90% των χρηστών να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα.

Μηνύματα νοσταλγών του Internet Explorer έχουν σαρώσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποτίσουν ένα τελευταίο φόρο τιμής στο μπλε γράμμα «e» που κοσμεί εδώ και καιρό τις οθόνες εκατοντάδων εκατομμυρίων υπολογιστών.

«Έχω την ηλικία του Internet Explorer. Ήταν τα παιδικά μου χρόνια. Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε στο Twitter ο Μπράιαν Κέλερ, ένας τηλεοπτικός παρουσιαστής στο Μίσιγκαν.

«Σας ευχαριστούμε που ήσασταν το καλύτερο πρόγραμμα περιήγησης για λήψη του Chrome και του Firefox εδώ και 14 χρόνια», είπε ειρωνικά στο Twitter ο Έντι Σουλίστιο, ένας Ινδονήσιος επιχειρηματίας.

Το 1997, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον μήνυσε τη Microsoft για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδίως σε ό,τι αφορούσε τον Explorer.

Η προσφυγή κατέληξε το 2001 σε έναν συμβιβασμό, ο οποίος προέβλεπε ότι η Microsoft δεσμευόταν να μην αναγκάζει τους κατασκευαστές υπολογιστών να αρνούνται να επιλέξουν λογισμικό διαφορετικό από το δικό της.

Η εταιρεία είχε επίσης συμφωνήσει να διαθέσει δεδομένα για τα προγράμματά της σε εκδότες λογισμικού, αλλά δεν είχε δεσμευτεί σχετικά με τον Explorer.

