Μαδέιρα: Παγκόσμιοι πρωταθλητές Μιχαλεντζάκης – Σταματοπούλου και ασημένιος ο Καρυπίδης

Δύο φορές ακούστηκε ο εθνικός ύμνος στην Ελλάδα, την ώρα που οι Έλληνες αθλητές ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ως παγκόσμιο πρωταθλητές. Θρίαμβος για Καρυπίδη.

Η μέρα στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας και στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης που φιλοξενείται εκεί για 4η ημέρα, κύλησε μαγικά για την Ελλάδα. Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης και Αλεξάνδρα Σταματοπούλου στέφθηκαν Παγκόσμιοι πρωταθλητές στα 100μ. πεταλούδα S8 και 50μ. ύπτιο S4 αντίστοιχα, την ίδια στιγμή που ο Δημήτρης Καρυπίδης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ελεύθερο S1.

Η ελληνική κολύμβηση έφτασε τα τέσσερα μετάλλια πλέον στη διοργάνωση της Πορτογαλίας, τρία εκ των οποίων χρυσά (στην πρεμιέρα ο Αντώνης Τσαπατάκης).

«Βολίδα» ο Μιχαλεντζάκης

Με ένα εξαιρετικό δεύτερο 50άρι (30.95) και παρά την έκδηλη απογοήτευσή του από τον άδικο αποκλεισμό του από τον τελικό των 100μ. πεταλούδα S8 (την Τρίτη, λόγω παραβίασης κανονισμού στον τρόπο που κολυμπούσε!), ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου! Κατέκτησε την πρώτη θέση στα 100μ. ελεύθερο S8, στο πλαίσιο της 4ης ημέρας για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης που φιλοξενείται στη Μαδέιρα και έφτασε τα πέντε χρυσά μετάλλια στην καριέρα του στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Μάλιστα, διατήρησε τα σκήπτρα στο αγώνισμα, αφού ήταν πρώτος και το 2019 στο Λονδίνο, εκεί όπου είχε κατακτήσει συνολικά τρία χρυσά μετάλλια!

Ο Μιχαλεντζάκης στον πρωϊνό προκριματικό είχε σημειώσει την τέταρτη καλύτερη επίδοση με 1:00.03, την οποία φρόντισε να βελτιώσει σημαντικά (59.33) φτάνοντας με άνεση στο χρυσό μετάλλιο. Ο Εβρίτης πρωταθλητής, στο πρώτο 50άρι γύρισε δεύτερος (+0.24 από τον Βραζιλιάνο Ντε Σόουζα), όμως στο δεύτερο ήταν ασταμάτητος φτάνοντας στην κατάκτηση της πρώτης θέσης, την οποία και πανηγύρισε με ένταση λόγω των όσων συνέβησαν ένα 24ωρο νωρίτερα.

«Χρυσό» ύπτιο η Σταματοπούλου

Το 2017 στο Μέξικο Σίτι ήταν 3η. Δύο χρόνια αργότερα στο Λονδίνο τερμάτισε 2η. Σήμερα, στη Μαδέιρα, η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου ήταν ασταμάτητη και έφτασε με άνεση στην κατάκτηση της κορυφής στα 50μ. ύπτιο S4.Στο αγώνισμα, όπου έχει στεφθεί «χάλκινη»

Παραολυμπιονίκης το 2020 στο Τόκιο, η Σταματοπούλου έμοιαζε να μην έχει αντίπαλο. Παρά την πίεση που δέχθηκε στο τέλος από την Γερμανίδα Σολτς, ολοκλήρωσε τον αγώνα με επίδοση κάτω από τα 50 δευτερόλεπτα (49.95) και έφτασε στην κατάκτηση του 5ου προσωπικού μεταλλίου σε Παγκόσμια πρωταθλήματα, αλλά του πρώτου χρυσού (έχει δύο ασημένια και τρία χάλκινα)!

«Ασημένιος» ο Καρυπίδης

Το πρώτο -χρονικά- μετάλλιο της ημέρας, ήρθε από τον Δημήτρη Καρυπίδη. Ο Έλληνας πρωταθλητής, με επίδοση 6:15.18 (ατομικό ρεκόρ), κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ελεύθερο S1, ανεβάζοντας την Ελλάδα στο βάθρο των νικητών. Αυτό ήταν το τρίτο μετάλλιο για τον Καρυπίδη σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά τα δύο ασημένια που πήρε το 2017 στο Μέξικο Σίτι.

