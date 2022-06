Life

Όσκαρ: Ο Πέρι αποκάλυψε τι είπε στον Γουίλ Σμιθ μετά το χαστούκι στον Κρις Ροκ

Ο ηθοποιός και παραγωγός αποσαφήνισε τη σημασία φωτογραφίας του με τον Γουίλ Σμιθ αμέσως μετά το αμφιλεγόμενο χαστούκι που έδωσε στον Κρις Ροκ στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Ο ηθοποιός και παραγωγός, Τάιλερ Πέρι εθεάθη με τον Γουίλ Σμιθ στο πρώτο διάλειμμα της τηλεοπτικής μετάδοσης της τελετής απονομής των Όσκαρ, αφού ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Bad Boys» ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον Κρις Ροκ, επειδή ο κωμικός έκανε ένα αστείο για τη σύζυγό του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ.

Μετά το επεισόδιο βίντεο του Σμιθ μαζί με τον Πέρι, καθώς και τον Μπράντλεϊ Κούπερ και τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο.

Ο Σμιθ, αργότερα στην τελετή, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του όταν παρέλαβε το βραβείο Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «King Richard» αποκάλυψε αυτό που του είχε ψιθυρίσει ο Ουάσιγκτον στο αυτί: «Στις καλύτερες στιγμές να είσαι προσεκτικός, τότε είναι που έρχεται ο διάβολος για σένα».

Μέχρι τώρα, δεν ήταν ξεκάθαρο τι είχε πει ο Πέρι, αλλά, σε συζήτηση με την τηλεοπτική παρουσιάστρια, Γκέιλ Κινγκ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τραϊμπέκα, εξήγησε ότι τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι «παρηγορούσε» τον Σμιθ, ήταν ανακριβή.

«Υπάρχει διαφορά μεταξύ παρηγοριάς και αποκλιμάκωσης» είπε ο Τάιλερ Πέρι στην εκδήλωση στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με το People, προσθέτοντας: «Αυτό είναι το νούμερο ένα» είπε και πρόσθεσε: «Και έφυγα νωρίς, ώστε να φτάσω στον Κρις για να βεβαιωθώ ότι είναι καλά. Το να είμαι φίλος και με τους δύο ήταν πολύ δύσκολο».

Αποκαλύπτοντας πώς ήταν η συζήτηση με τον Σμιθ, ο Τάιλερ Πέρι είπε ότι η συμπεριφορά του ηθοποιού ήταν «σαφώς λάθος» και φρόντισε να του το πει.

«Όταν πήγαμε κοντά του, ήταν συντετριμμένος. Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβη. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι το έκανε» ανέφερε ο Πέρι.

«Τον κοίταξα στα μάτια λέγοντας: “Τι κάνεις; Αυτή είναι η βραδιά σου”. Το ότι έφθασε μέχρι αυτή τη στιγμή να κερδίσει ένα Όσκαρ, ήταν ένας από τις κορυφαίους σταθμούς της καριέρας του που ήθελε τόσο απεγνωσμένα και συνέβη» πρόσθεσε ο Αμερικανός παραγωγός και ηθοποιός.

Ο Πέρι, ο οποίος αποκάλεσε τον Ροκ «καθαρό πρωταθλητή για τον τρόπο που το χειρίστηκε» συμπλήρωσε: «Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι συνέβη κάτι που ήταν εξαιρετικά οδυνηρό και για τον Σμιθ. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Ήταν τελείως λάθος αυτό που έκανε. Αλλά κάτι το πυροδότησε, δεν είναι καθόλου έτσι».

