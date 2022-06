Αθλητικά

Κρήτη - Παραολυμπιονίκης: Η εικόνα που προκάλεσε οργή και η συγγνώμη Αυγενάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολίσθημα κατά τη διάρκεια των εγκαινίων αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι "επίσημοι" στην εξέδρα, ο Πρόεδρος της Παραολυμπιακής Επιτροπής εκτός...

Σάλο προκάλεσε η εικόνα από την Κρήτη στα εγκαίνια αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς οι διοργανωτές άφησαν εκτός βάθρου τον πρόεδρο της Παραολυμπιακής Επιτροπής που βρισκόταν στην εκδήλωση καθισμένος στο αναπηρικό αμαξίδιό του.

Μόλις η εικόνα ανέβηκε στο διαδίκτυο προκάλεσε σφοδρότατα σχόλια, καθώς ιερείς, ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και άλλοι αξιωματούχοι βρίσκονταν στην υπερυψωμένη εξέδρα που είχε στηθεί για τον αγιασμό, αφήνοντας εκτός τον Γιώργο Καπελλάκη, τον οποίο είχαν προσκαλέσει οι διοργανωτές.



Η συγγνώμη Αυγενάκη: Ήταν λάθος και δεσμεύομαι πως δεν θα επαναληφθεί

Ο Λευτέρης Αυγενάκης, μετά την εικόνα ντροπής, με ανάρτησή του ζήτησε δημόσια συγγνώμη, έκανε λόγο για λάθος που δεν θα επαναληφθεί. “H κουλτούρα συμπερίληψης είναι φιλοσοφία μας από την πρώτη ημέρα στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, αλλά και βασικός άξονας πολιτικής της Κυβέρνησής μας” αναφέρει σε ανάρτησή του. Ήταν λάθος και δεσμεύομαι πως δεν θα επαναληφθεί!

"Τέτοια εικόνα, όπως η μη πρόνοια πρόσβασης του Προέδρου της Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή – Hellenic Paralympic Committee, Γιώργου Καπελλάκη, στην πρόχειρη εξέδρα για τον αγιασμό των εγκαταστάσεων Karteros Beach Sports Center, τέτοια παράλειψη δεν θα ξανασυμβεί.

H κουλτούρα συμπερίληψης είναι φιλοσοφία μας από την πρώτη ημέρα στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, αλλά και βασικός άξονας πολιτικής της Κυβέρνησής μας.

Και αυτό το γνωρίζουν καλά οι αθλητές ΑμεΑ. Και το αναγνωρίζουν".

Το δήλωσε, αμέσως μετά, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, ο ίδιος ο Giorgos Kapellakis, τον οποίο ευχαριστώ θερμά: “Με τις συμπεριφορές σας μας αντιμετωπίζετε ίσα. Ήταν μεγάλο παράπονό μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχαμε ίση αντιμετώπιση και με σένα τη βρήκαμε, Λευτέρη Αυγενάκη. Κι είναι πολύ βασικό αυτό, όχι μόνο για τους Αθλητές με Αναπηρία, αλλά για όλη την κοινωνία”.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοινωνικός Τουρισμός - Πρωτοψάλτης: Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια (βίντεο)

Κούρκουλα για Λιγνάδη: Περιμένω την αθώωσή του (βίντεο)

“The 2Night Show” - Μπίρκος: Η αγροτική ζωή και το κοινό με τον “Γιάγκο Δράκο” της “Λάμψης” (βίντεο)