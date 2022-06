Πολιτική

ΝΔ: Η Λατινοπούλου δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΝΔ κόβει κάθε σχέση με την πρώην πολιτεύτρια της Α’ Θεσσαλονίκης. Τι αναφέρουν πηγές του κόμματος.



Την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε ο νεος σάλος που ξέσπασε με αφορμή τα όσα είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στα social media για την εμφάνιση της παρουσιάστριας, Δανάης Μπάρκα.

Σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, «η πολιτεύτρια Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει κανένα αξίωμα ή θέση στο οργανόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε σε τοπικό ούτε σε κεντρικό επίπεδο και δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου είχε υπάρξει υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019 στην περιφέρεια της Α’ Θεσσαλονίκης.

H Αφροδίτη Λατινοπούλου έκανε λόγο για «λάθος πρότυπα υγείας, στα πλαίσια της woke culture», αναφερόμενη στις φωτογραφίες της Δανάης Μπάρκα και στα κολακευτικά σχόλια που έκαναν κάποιοι για τις φωτογραφίες της. «Αντί να ασχοληθούμε με το τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα που είμαστε η No1 χώρα στην Ευρώπη στην παιδική αλλά και στην ενήλικη παχυσαρκία, προβάλλουμε τέτοια λάθος πρότυπα υγείας στα πλαίσια της woke culture. Θα το πληρώσουμε δυστυχώς αλλά θα είναι αργά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου, στην ανάρτησή της στο Instagram.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόρτο Ράφτη: Σοβαρά τραυματισμένος ο νεαρός που μαχαιρώθηκε στο πάρτι

British Airways: Πλημμύρισε η καμπίνα αεροσκάφους εν ώρα πτήσης (βίντεο)

Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: Δικογραφία για 13 άτομα