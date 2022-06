Κόσμος

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Η Γερμανία να μην παίρνει θέση υπέρ της Ελλάδας

Το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί το Βερολίνο να μην παίρνει θέση στις διαφορές μεταξύ των δύο συμμάχων.



Τη Γερμανία βάζει απέναντί της η Τουρκία μετά τις χθεσινές δηλώσεις στήριξης των ελληνικών θέσεων, καλώντας το Βερολίνο να μην παίρνει θέση.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει:

«Μας λυπούν τα ατυχή λόγια του εκπροσώπου τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κατά της Τουρκίας αναφορικά με τις παράνομες καταγγελίες της Ελλάδας στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Είναι απαράδεκτο ο Γερμανός εκπρόσωπος να προβαίνει σε αβάσιμες κατηγορίες κατά της χώρας μας, παρόλο που η Ελλάδα είναι η πλευρά που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της χώρας μας, πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την ηπειρωτική μας χώρα και παρενοχλεί τα αεροπλάνα μας.

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στο Γερμανό εκπρόσωπο ότι δεν είναι η Τουρκία που δεν ανταποκρίθηκε στις προσκλήσεις για διμερείς συναντήσεις και για συναντήσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης εδώ και ένα χρόνο, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία την τελευταία ένταση στο Αιγαίο και ανακοινώνοντας ότι είχε παγώσει αυτές τις συναντήσεις.

Καλούμε τη Γερμανία, η οποία ισχυρίζεται ότι καταβάλλει προσπάθειες για διάλογο και αποκλιμάκωση, να μην παίρνει θέση στις διαφορές μεταξύ των δύο συμμάχων, να μην γίνεται όργανο της ανομίας άλλων χωρών και να μην κάνει μεροληπτικά σχόλια για τομείς και ζητήματα που δεν έχει καμία αρμοδιότητα και ευθύνη».

