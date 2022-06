Πολιτική

Ανδρουλάκης για ακρίβεια: Ανυπόφορο το κόστος ζωής, να ληφθούν τώρα μέτρα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ περιόδευσε στην περιοχή της Τούμπας και συζήτησε με πολίτες και καταστηματάρχες. Ακρίβεια, ελληνοτουρκικά και το γήπεδο της Τούμπας στο «μενού».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποίησε το πρωί περιοδεία στο εμπορικό κέντρο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης συζήτησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές και άκουσε τα παράπονά τους για την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και το ράλι ανατιμήσεων σε καύσιμα και προϊόντα.

Στο περιθώριο της περιοδείας του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε ότι το κόστος ζωής έχει γίνει ανυπόφορο και «η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων έχει καταρρεύσει. Τώρα λοιπόν, πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Έρχονται πολύ δύσκολοι καλοκαιρινοί μήνες. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν μπορεί να μην παίρνει τέτοιες αποφάσεις και να έχει ως άλλοθι ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο.

Θέλω να σας πω ότι 1 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα είναι τα παραπάνω έσοδα μόνο από το ΦΠΑ σε σχέση με όσα είχε προϋπολογίσει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό. Άρα χώρος υπάρχει, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση. Για αυτό, άμεσα, από αύριο το πρωί, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης».

Ερωτηθείς για την εντεινόμενη τούρκικη προκλητικότητα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως «έχουμε μπει σε μία νέα περιπέτεια με την Τουρκία και ως Ελλάδα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η θεώρηση του κ. Μητσοτάκη, όταν συνάντησε τον κ. Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες, ότι πάμε σε μία νέα εποχή σταθερότητας με την Τουρκία, ήταν εκτός πραγματικότητας. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που βιώνει ο ελληνικός λαός: συνεχείς και κλιμακούμενες προκλήσεις.

Απέναντι λοιπόν σε αυτήν τη στρατηγική του Ερντογάν, βαθιά αναθεωρητική που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, η απάντηση πρέπει να είναι σαφής και ευρωπαϊκή: εμπάργκο όπλων. Όποια χώρα από την Ευρώπη πουλάει όπλα στην Τουρκία υπονομεύει την αλληλεγγύη, υπονομεύει τη σταθερότητα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Πρέπει λοιπόν και ο πρωθυπουργός και όσοι έχουμε δύναμη και επιρροή στο κέντρο εξελίξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Αλλά με την ενεργή μας εξωτερική πολιτική να επιβάλλουμε η Ευρώπη να έχει μία κοινή στρατηγική αποτροπής πια και όχι κατευνασμού της Τουρκίας».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στα σχέδια για το νέο γήπεδο της Τούμπας, τόνισε τα εξής: «Είναι προφανές ότι αυτό το έργο πρέπει να προχωρήσει ως ένα έργο το οποίο θα δημιουργήσει μία ευρύτερη ανάπλαση και θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών και στην Τούμπα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλονίκη».

